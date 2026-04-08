Porvenir reportó $2,4 billones en mesadas en 2025 y más de 190.000 pensionados

El fondo de pensiones y cesantías Porvenir, empresa del Grupo Aval, presentó los resultados de su gestión durante el año 2025, informando los avances en materia de transformación digital y el desempeño de sus indicadores financieros, sociales y ambientales, según su más reciente Informe de Sostenibilidad elaborado bajo estándares internacionales GRI y presentado en su Asamblea de Accionistas.
Bajo su estrategia de inversión y gestión responsable, la compañía reportó resultados sólidos en 2025. Durante este año generó $27 billones en rendimientos para sus afiliados, siendo el mejor resultado en sus 35 años y administró activos por más de $271 billones. Este desempeño se reflejó también en el crecimiento de su base de afiliados, que superó los 15,1 millones. Asimismo, la compañía giró más de $2,4 billones en mesadas pensionales, reafirmando su compromiso con el bienestar de millones de colombianos.
También, dentro de los resultados reportados en este informe. La compañía informó que se registraron más de 100 millones de interacciones a través de sus canales digitales, consolidando un cambio en la forma en que los colombianos gestionan su ahorro pensional y servicios con Porvenir. Bajo la incorporación de soluciones de inteligencia artificial generativa la AFP contribuyó a optimizar la experiencia del afiliado, mediante procesos más ágiles, seguros y personalizados.
Este avance se refleja en la adopción de canales digitales: el 45 % de los retiros de cesantías se realizó de manera virtual y el 55 % de las afiliaciones al nuevo sistema pensional se llevaron a cabo de manera virtual, evidenciando mayor acceso, eficiencia y autonomía para los usuarios.
También, este informe destaca la consolidación del modelo de Bienestar Financiero Sostenible Porvenir (BFSP), una ruta orientada a promover decisiones informadas de ahorro y planificación financiera a largo plazo. A través de esta plataforma, más de 600.000 personas accedieron a información sobre cómo mejorar su salud financiera y tomar decisiones más informadas sobre ahorro, inversión y proyección de su futuro.
En cuanto a su preparación para la implementación del nuevo sistema pensional, Porvenir avanzó en su preparación para operar como Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y de servicio con una inversión cercana a US$20 millones.
El impacto social continúa siendo uno de los pilares estratégicos de la organización. El Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del Adulto Mayor benefició a más de 2.800 personas mayores, de las cuales 280 lograron estructurar negocios productivos. En esta misma línea, la primera edición del Premio Innova Mayor recibió 400 postulaciones, con 18 finalistas y 9 proyectos que a través de las iniciativas postuladas impactaron más de 100.000 personas mayores a nivel nacional.
El informe también resalta el impacto en la cadena de valor. La compañía integró criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el 98 % de sus compras y destinó el 98 % de su gasto en proveedores a empresas nacionales, de las cuales el 59 % corresponde a MiPymes, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial.
En el frente ambiental, este informe reporta que Porvenir en el 2025 avanzó en la ruta de descarbonización para lograr ser carbono neutro en los próximos tres años.
Además, sembró 5.590 árboles nativos en el Parque Nacional Natural de Chingaza y los Farallones de Cali, alcanzando 44.678 árboles acumulados y 52 hectáreas restauradas.
En el marco de su estrategia de sostenibilidad, Porvenir participo por primera participación en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global (CSA), una de las más rigurosas del mundo, obteniendo 63 puntos lo que la consolida como una de las empresas con más alto desempeño en sostenibilidad en América Latina.
“Estos resultados reflejan cómo la innovación, la solidez financiera y la sostenibilidad se integran para acompañar a millones de colombianos en la construcción de su bienestar financiero sostenible”, señaló Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir.