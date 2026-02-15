Postobón entregó más de 82.000 litros de agua potable para apoyar a cerca de 17.000 personas afectadas por la ola invernal en Córdoba, Antioquia, Magdalena y Nariño.
La ayuda benefició a más de 5.500 familias que enfrentan inundaciones y desbordamientos. Cada persona recibió cinco litros de agua, cantidad recomendada para cubrir necesidades básicas inmediatas de hidratación e higiene.
La entrega se realizó a través de la Cruz Roja Colombiana, con el apoyo de Presentes, Fundación Cadena y World Central Kitchen. La acción hace parte del programa Litros que Ayudan.
Departamentos priorizados
En Córdoba, el departamento más afectado, la ayuda llegó a 3.981 familias en Tierralta, Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero y Montería.
En Antioquia se atendieron 537 familias en Necoclí y Arboletes.
En Magdalena, 700 familias de Santa Marta recibieron agua potable.
En Nariño, 296 familias de zonas rurales de Samaniego, Peñol y San Lorenzo fueron beneficiadas.
Destacado: Petro decretó una nueva emergencia económica por ola invernal en Córdoba y Sucre.
La compañía también acompaña a 35 empleados y sus familias en Montería, quienes perdieron sus viviendas y pertenencias. La empresa cubre alojamiento, alimentación y vestuario, mientras avanza una recolección solidaria entre colaboradores para apoyar la reconstrucción de sus hogares.
“En situaciones de este tipo, que son dramáticas, por medio de nuestro programa Litros que Ayudan hemos brindado la mano a miles de colombianos con el único interés de que todos, unidos, salgamos adelante y superemos las complejas situaciones que se presentan, como en este caso, las inundaciones en estos cuatro departamentos”, afirmó Martha Ruby Falla, directora de Sostenibilidad de la compañía.