Petro decretó una nueva emergencia económica por ola invernal en Córdoba y Sucre

El gobierno del presidente Petro oficializó una nueva emergencia económica, ecológica y social en el país, esta vez por cuenta de las inundaciones que se presentan en los departamentos de Córdoba y Sucre.
De acuerdo con el documento, la medida busca establecer los recursos necesarios para atender las afectaciones en estas regiones del país.
Esta nueva emergencia económica cobija a 8 departamentos y se pretende recoger los recursos necesarios para atenderla situación.
De acuerdo con el gobierno Petro, la crisis supone la instauración de medidas especiales que vayan en pro de mejorar las condiciones de la población que habita la zona.
Detalles de la nueva emergencia económica de Petro
Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda había fijado en $8 billones la cifra necesaria para atender las urgencias que se están presentando, dadas las fuertes lluvias e inundaciones.
Sin embargo, algunos analistas han cuestionado esta cifra y aseguran que se estaría aprovechando el escenario para recoger recursos que se usarían con otros propósitos.
La emergencia económica que se vuelve a decretar tendrá que ser revisada por la Corte Constitucional para establecer su legalidad.
En la noche de este miércoles 11 de febrero, Fedegán, había pedido a las instituciones, partidos políticos y Corte apoyar la nueva intención de decretar la emergencia, dadas las complejas condiciones para algunos productores de la región.
Se espera que en las próximas horas el Gobierno emita los decretos sobre imposiciones de nuevos impuestos para recoger el dinero.