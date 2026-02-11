Noticias de infraestructura Noticias económicas importantes

Lluvias dejan 14 cierres totales y tres parciales en distintas zonas de Colombia: estos son los puntos

En 2026 se han registrado 200 emergencias viales en el territorio nacional.

Ministerio de Transporte reportó 14 cierres totales en vías del país
Ministerio de Transporte reportó 14 cierres totales en vías del país. Foto: MinsTransporte.

El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Transporte, informó que como consecuencia de la temporada de lluvias que afecta diferentes regiones del país, se registran vario cierres totales o parciales en el territorio.

Según información de la cartera, con corte al 11 de febrero de 2026 se han registrado 200 emergencias viales en el territorio nacional: 176 en la red vial no concesionada a cargo de Invias y 24 en vías concesionadas administradas por la ANI.

Frente a las limitaciones por las carreteras del país vigentes, en este momento hay 14 cierres totales activos en corredores nacionales. De estos, 10 son cierres totales en vías a cargo de Invias y cuatro en corredores concesionados bajo administración de la ANI.

Además, se mantienen 3 cierres parciales activos en la red de Invias y un cierre parcial en vías concesionadas.

Cierres viales por emergencia climática
Cierres viales por emergencia climática. Foto: MinsTransporte.

¿Dónde están los cierres y cuáles son las medidas?

Los departamentos con mayor número de eventos reportados en lo corrido del 2026 son Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander, donde se han presentado emergencias asociadas a movimientos en masa, pérdida de banca, inundaciones y afectaciones en puentes y taludes.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, indicó que hay equipos técnicos y operativos desplegados para atender de manera inmediata las afectaciones que comprometen la movilidad y la seguridad vial.

“Junto con Invias y la ANI, mantenemos un despliegue técnico permanente en territorio para atender emergencias, recuperar la movilidad y garantizar que el país no se desconecte por cuenta de la temporada de lluvias”, afirmó la ministra.

Finalmente, el Ministerio reiteró el llamado a los usuarios de las vías a consultar el estado actualizado de los corredores antes de viajar, seguir las recomendaciones de las autoridades y conducir con precaución ante condiciones climáticas adversas.

