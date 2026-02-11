Lluvias dejan 14 cierres totales y tres parciales en distintas zonas de Colombia: estos son los puntos

El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Transporte, informó que como consecuencia de la temporada de lluvias que afecta diferentes regiones del país, se registran vario cierres totales o parciales en el territorio.
Según información de la cartera, con corte al 11 de febrero de 2026 se han registrado 200 emergencias viales en el territorio nacional: 176 en la red vial no concesionada a cargo de Invias y 24 en vías concesionadas administradas por la ANI.
Frente a las limitaciones por las carreteras del país vigentes, en este momento hay 14 cierres totales activos en corredores nacionales. De estos, 10 son cierres totales en vías a cargo de Invias y cuatro en corredores concesionados bajo administración de la ANI.
Además, se mantienen 3 cierres parciales activos en la red de Invias y un cierre parcial en vías concesionadas.
¿Dónde están los cierres y cuáles son las medidas?
Los departamentos con mayor número de eventos reportados en lo corrido del 2026 son Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander, donde se han presentado emergencias asociadas a movimientos en masa, pérdida de banca, inundaciones y afectaciones en puentes y taludes.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, indicó que hay equipos técnicos y operativos desplegados para atender de manera inmediata las afectaciones que comprometen la movilidad y la seguridad vial.
“Junto con Invias y la ANI, mantenemos un despliegue técnico permanente en territorio para atender emergencias, recuperar la movilidad y garantizar que el país no se desconecte por cuenta de la temporada de lluvias”, afirmó la ministra.
Finalmente, el Ministerio reiteró el llamado a los usuarios de las vías a consultar el estado actualizado de los corredores antes de viajar, seguir las recomendaciones de las autoridades y conducir con precaución ante condiciones climáticas adversas.