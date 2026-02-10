Gobierno Petro buscará cobrar impuesto al patrimonio a 15.000 empresas en nueva emergencia económica

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el gobierno de Gustavo Petro buscará cobrar un impuesto al patrimonio a 15.000 empresas para financiar una nueva emergencia económica en Colombia.
De acuerdo con el funcionario, se pretende aplicar un nuevo gravamen para personas jurídicas que tengan ingresos a partir de $10.000 millones
“Estamos planteando la necesidad de proponer en esta nueva decisión de emergencia económica una medida central, básicamente concentrarnos en la búsqueda de recursos a través de una medida tributaria que sería un impuesto al patrimonio a personas jurídicas”, dijo el MinHacienda.
Y añadió que tendría “el mismo criterio progresivo que hemos tenido en todas las propuestas (…) que hemos mencionado se tendría este tipo de impuesto al patrimonio similar a otras experiencias que se manejaron en otras coyunturas de impuestos a la riqueza”.
Detalles de por qué el Gobierno Petro buscará cobrar impuesto al patrimonio a empresas
En su intervención, Ávila también dijo que la medida no impactará a sectores empresariales de pequeña y mediana industria, e incluso reveló el umbral desde el cual se cobraría el nuevo tributo.
“Hemos planteado que el impuesto al patrimonio a personas jurídicas se inicie a partir de unos patrimonios líquidos de 200.000 UVT, que equivale más o menos a $10.000 millones”, explicó.
Las compañías que apliquen tendrían que pagar una tarifa que iniciaría en 0,6 % de impuesto y que iría hasta 1,2 %, aplicable a firmas con patrimonio de 600.000 UVT ($30.000 millones) o superiores.
“Este es un impuesto a personas jurídicas de patrimonios elevados, que hemos cuantificado que, más o menos, correspondería a 15 000 empresas que nos contribuirían con ingresos por cerca de $8 billones”, explicó.
Y cerró diciendo: “Esta es la medida con la cual hemos estructurado un mecanismo de financiación y un mecanismo de salida frente a las demandas de recursos que están planteados en este momento”.