El precio del gas importado en Colombia se disparó más de 125 % en nueve meses, al superar US$31 por millón de BTU.
De acuerdo con información revelada por Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, los precios de los nuevos contratos para el suministro de este energético pasaron de US$13,96 por millón de BTU en febrero a US$31,57 por millón de BTU en noviembre de 2026.
Según el académico, estas contrataciones corresponden a compromisos de suministro para diciembre de 2026, y enero y febrero de 2027. El precio del energético en el mercado internacional es relevante porque, cuanto más alto sea, mayores serán los costos que se trasladarán a lo largo de la cadena del sector, con posibles efectos sobre los usuarios industriales y residenciales.
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“El encarecimiento del gas importado evidencia el costo económico de la pérdida de autosuficiencia energética de Colombia”, expresó Cabrales.
En ese sentido, el académico señaló que la respuesta no debe limitarse a ampliar la infraestructura de regasificación, es decir, habilitar nuevos puntos para importar gas en Colombia. Por el contrario, planteó que también debe existir una estrategia para recuperar la producción nacional, cuyos costos podrían ser menores para los actores de la cadena.
A su vez, Cabrales mencionó que se requiere reactivar la exploración, un paso imprescindible para incrementar la producción nacional de gas.