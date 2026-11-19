La Unidad de Regulación Financiera (URF) puso sobre la mesa dos alternativas para desarrollar la asesoría independiente en inversiones y manejo de recursos en Colombia, incluyendo la figura de “finfluencers”, o influenciadores financieros.
Lo primero que propone es una reforma legal que permita crear una licencia especializada para nuevos prestadores y ajustes por decreto para fortalecer esta modalidad dentro de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
La primera vía requeriría una ley que habilite a personas naturales o jurídicas para prestar exclusivamente asesoría independiente, sin necesidad de estar vinculadas a una entidad vigilada.
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Los asesores tendrían que inscribirse en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV) y contar con la certificación correspondiente y estarían vigilados por la SuperFinanciera.
El modelo propuesto contempla que estos prestadores reciban remuneración únicamente de sus clientes y no de emisores, intermediarios u otros terceros. Además, no podrían captar, custodiar ni administrar recursos, ni intermediar valores.
Su función sería recomendar productos y orientar al inversionista, mientras que la ejecución de las operaciones quedaría en manos del propio cliente, a través de un intermediario autorizado.
Al alcanzar un determinado número de clientes, deberían constituirse como personas jurídicas y cumplir exigencias adicionales de auditoría, reportes y continuidad operativa.
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Cambios por decreto para entidades vigiladas
La segunda vía permitiría fortalecer la modalidad independiente que ya está reconocida en la regulación, pero que, según el diagnóstico de la URF, no ha logrado desarrollarse en el mercado colombiano.
Esta alternativa se limitaría a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y podría implementarse mediante decreto.
Entre los ajustes propuestos está precisar qué actividades constituyen asesoría en el mercado de valores y establecer criterios para diferenciar una recomendación profesional de una comunicación general.
El análisis tendría en cuenta factores como la individualización del consejo, su habitualidad y profesionalidad, la remuneración y la capacidad de influir en las decisiones del inversionista.
Otro cambio consistiría en separar la asesoría de la ejecución y distribución de productos. Así, una entidad que se declare independiente podría prestar el servicio como una actividad principal, sin condicionar la recomendación a que el cliente compre el producto que ofrece o ejecute la operación con ella.
Reglas para finfluencers y otros actores
El documento también aborda la participación de actores que pueden influir en las decisiones de inversión, pero cuyo tratamiento regulatorio no está suficientemente delimitado, como los finfluencers, los family offices y las bancas de inversión.
En el caso de los creadores de contenido financiero, la URF propone precisar cuándo una publicación deja de ser educación financiera o información general y se convierte en una recomendación de inversión individualizada.
Para las entidades vigiladas que los contraten o utilicen en sus estrategias comerciales, plantea exigir la identificación del contenido patrocinado, la revelación de relaciones comerciales y conflictos de interés, y el monitoreo de las publicaciones.
Para los family offices, el estudio propone excluir del régimen de asesor comercial a aquellos que operen de manera privada para una sola familia. La excepción no aplicaría cuando el vehículo de inversión tenga como finalidad invertir en activos del mercado de valores y asesore simultáneamente a varias familias.
En cuanto a las bancas de inversión, plantea precisar cuándo sus recomendaciones sobre valores específicos dirigidas a inversionistas configuran una actividad de asesoría.