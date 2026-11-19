El Ministerio de Hacienda de Colombia dio a conocer un plan estratégico orientado a potencializar el mercado de deuda pública en el país. La iniciativa contempla tres pilares fundamentales: diversificar la base de inversionistas, modernizar el ranking de evaluación de los creadores de mercado e innovar mediante el primer piloto de un bono soberano tokenizado.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que la combinación de estas tres medidas es la clave para impulsar el desarrollo del mercado de deuda soberana. Así mismo, precisó que los beneficios de esta hoja de ruta se traducirán en más eficiencia operativa, menores costos de intermediación y un acceso más amplio a este mercado tanto para inversionistas minoristas como institucionales.
Según la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del MinHacienda, la primera línea de acción, dirigida a dinamizar y ampliar el perfil de los financiadistas, ya muestra resultados concretos en los mercados local e internacional: en octubre de 2026 se registró un récord histórico de inversión extranjera con la compra de $10 billones en Títulos de Tesorería (TES).
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Del mismo modo, la cartera destacó que se evidenció una emisión histórica de bonos globales por US$5.200 millones, la cual logró atraer capitales provenientes de África, América Latina y el Caribe, Asia, Australia, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y el Reino Unido. En dicha colocación internacional, actores institucionales globales como bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y compañías de seguros alcanzaron una participación del 10 %.
Nuevos criterios para medir a los creadores de mercado
El segundo eje del plan estratégico del MinHacieda busca dinamizar la competencia y la liquidez ajustando la métrica con la que se califica la gestión de los creadores de mercado. Este grupo está integrado por 13 entidades financieras nacionales y extranjeras encargadas de adquirir la deuda pública colombiana para su posterior distribución entre los inversionistas.
En la actualidad, la ponderación del ranking de desempeño se distribuye en un 40 % por presencia en pantalla, un 35 % por comportamiento en el mercado secundario, un 20 % por desempeño en el mercado primario y un 5 % por operaciones repo.
La modificación propuesta proyecta incorporar dos criterios adicionales a esta calificación: la participación activa en los canjes de TES y en el mercado de Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO). Con este cambio, el Gobierno busca incentivar una mayor transparencia, competitividad y liquidez en toda la curva de deuda pública.
Piloto del primer bono soberano tokenizado
El tercer pilar consiste en preparar el primer piloto de un bono de deuda pública tokenizado en Colombia.
Se trata de un instrumento representado en un registro digital mediante tecnología de bloques (blockchain), lo que permite agilizar y transparentar los procesos de emisión, compraventa y pago. El MinHacienda explicó que, al estructurarse como prueba piloto, permitirá testear el funcionamiento de la tecnología en el entorno financiero local antes de su implementación a mayor escala.
La entidad tomó como referencia internacional la experiencia de Hong Kong, pionero global en deuda pública tokenizada. Hong Kong inició en 2023 con un bono verde de HK$800 millones a un año, en 2024 emitió cerca de HK$6.000 millones a dos años en diversas monedas y en 2025 alcanzó los HK$10.000 millones en cuatro divisas con plazos de hasta cinco años, logrando por primera vez en el mundo liquidar parte de la operación utilizando dinero de banco central tokenizado.