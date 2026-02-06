Precio del recibo del gas y agua en Colombia podría tener importante aumento, alerta informe del BanRep

El informe de política monetaria, que elabora el equipo técnico del Banco de la República, explica cuáles son los pronósticos que se tienen sobre la inflación, con foco en la variación de, por ejemplo, el precio del recibo del gas y agua en Colombia.
Han sido varios los llamados de atención en ese sentido, teniendo en cuenta que el conjunto de servicios públicos podría generar presiones extra para el IPC de los próximos meses.
Según se ha conocido, incluso también desde el mismo Gobierno, el recibo del gas y agua en Colombia dependerá de factores, al menos en el primer caso, de la oferta que tenga el país y, en el segundo caso, de las cuotas extra de limpieza que fijen las administraciones locales.
Puntualmente, se lee en el informe del equipo técnico del Banco de la República, algunos servicios públicos verían un ajuste importante en los primeros meses de 2026.
“Se contempla un incremento importante de las tarifas de gas para el primer trimestre de 2026, teniendo en cuenta los recientes precios más elevados de los contratos en el mercado primario”, se lee en el informe.
Más efectos sobre el precio del recibo del gas y agua en Colombia
Recuerda el mismo documento que estos precios aumentaron como consecuencia de la menor producción interna de gas, fenómeno que también habían señalado algunos gremios del sector desde el año pasado.
Indica el pronóstico que el recibo del gas y agua en Colombia también verá afectaciones por los valores asociados a los servicios que prestan las empresas en las administraciones distritales.
Con foco en el del servicio de acueducto, explica el informe del Banco que, para 2027, también habría presiones alcistas vía indexación sobre las tarifas de agua y alcantarillado, dado el aumento de la inflación total en 2026.
Solo para el mes de enero, un informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana dice que se espera que el IPC de regulados sea del 1,41 % mensual frente al 1,27 % de hace un año.
Lo anterior “explicado principalmente por el aumento en las tarifas de transporte, el precio de la gasolina, y las actualizaciones en los precios de los peajes, los gastos relacionados con la propiedad y las cuotas moderadoras de las EPS”.