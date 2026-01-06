Precios agropecuarios cerraron 2025 con un alza del 8,2 %: Bolsa Mercantil

El Índice de Precios Agropecuarios (IPAP) finalizó 2025 en 244,19 puntos, lo que da cuenta de un incremento del 8,2 % respecto a diciembre de 2024 (225,73), según la Bolsa Mercantil.
Las cifras reflejan una tendencia inflacionaria en el sector de alimentos primarios, concentrada en un grupo específico de productos que jalonaron el índice hacia arriba terminando el año.
De hecho, en diciembre, el indicador registró un incremento mensual del 3 % frente a noviembre. Y en todo 2025 pesaron factores como la demanda estacional, los ajustes en la oferta de algunos productos y la normalización gradual de condiciones logísticas y climáticas, “sin que ello revirtiera la tendencia alcista del conjunto del mercado”.
La Bolsa Mercantil atribuyó el comportamiento del IPAP en diciembre a una combinación de factores logísticos, económicos y climáticos.
Desde el punto de vista logístico, el cierre de año enfrentó mayores costos operativos y presiones estacionales por el aumento en la demanda de transporte, almacenamiento y distribución propios de la temporada.
Además, aunque la apreciación del peso ayudó a reducir costos de fertilizantes e insumos, no fue suficiente para contener las alzas en productos de alta demanda interna y externa.
Por su parte, el factor climático jugó un papel dual: mientras el retorno de lluvias benefició cosechas de tubérculos, las lluvias excesivas en ciertas regiones por la amenaza de La Niña limitaron el descenso de precios en otros productos sensibles.
En el plano económico, el buen desempeño de las exportaciones ganaderas, junto con una demanda interna sólida sostenida por mayores ingresos reales y programas sociales, generó presiones sobre productos como la carne de res y la leche.
Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la BMC, explicó que «el aumento de precios en 2025 no fue generalizado, sino concentrado en productos específicos con alta incidencia, como el ganado y el plátano».
Los productos que impulsaron el alza
El comportamiento alcista de diciembre estuvo explicado mayoritariamente por la presión de dos productos estratégicos: el ganado bovino y el plátano.
El primer de ellos fue el producto con mayor impacto inflacionario, aportando 4,6 puntos porcentuales (pp) al alza mensual. Este fenómeno se asoció a una alta demanda externa que redujo la disponibilidad en el mercado interno, sumado a rezagos en la recuperación de la oferta nacional.
Por su parte, el plátano registró una contribución de 2,4 puntos porcentuales. Aunque la oferta mejoró en regiones como Urabá, el exceso de lluvias en otras zonas y dificultades logísticas elevaron su precio.
También sumaron al alza mensual la leche cruda de vaca (1,6 pp), la yuca (1,2 pp) y el tomate (0,4 pp), aunque con contribuciones menores.
En contraste, productos como la papa y el trigo contribuyeron a mitigar el impacto inflacionario. Mientras la primera aportó una reducción de -0,6 pp en diciembre, gracias a la recuperación de la producción en Boyacá y Nariño tras el fin del fenómeno de El Niño, el segundo ayudó con -1,1 pp a moderar el índice debido a menores precios internacionales y a la apreciación del peso colombiano, que abarató las importaciones.
Los frutos oleaginosos (-1,1 pp) y el cacao (-0,6 pp) también registraron aportes negativos destacados, aunque de menor magnitud.
