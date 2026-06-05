Premercado | Acciones mixtas ante alta volatilidad en Asia y moderación en Europa y EE. UU.

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos retrocedieron en su mayoría el viernes, ya que los inversores recogieron beneficios recientes en el sector tecnológico y rotaron hacia valores más sensibles al ciclo económico.
Esta tendencia provocó fuertes caídas en los mercados japonés y de Corea del Sur, especialmente a medida que las acciones de fabricantes de chips e inteligencia artificial extendieron sus recientes descensos. Los valores japoneses también se vieron presionados por la creciente especulación de que el Banco de Japón subirá los tipos de interés a finales de este mes.
El Kospi de Corea del Sur fue, con diferencia, el peor índice de Asia, llegando a perder hasta un 6 % ante las fuertes caídas de los fabricantes locales de chips.
Samsung Electronics y SK Hynix se hundieron más de un 8 % cada una, aunque lograron recuperar parte de las pérdidas iniciales.
El Nikkei 225 de Japón también tuvo un comportamiento inferior al esperado, perdiendo un 1,6 % por las caídas en los valores tecnológicos y de fabricación de chips locales. El sector había registrado una fuerte subida en las últimas semanas gracias al optimismo en torno a la IA.
Los grandes valores del sector de chips e IA, como SUMCO Corp, Ibiden y Renesas Electronics, fueron los peores del Nikkei 225.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas caen ligeramente en los primeros compases de la sesión del viernes, mientras los inversores evaluaban la renovada incertidumbre en torno a las tensiones en Oriente Próximo y un moderado enfriamiento del candente sector de la inteligencia artificial.
El índice Stoxx 600 retrocedía un 0,2 %, el Dax de Alemania caía un 0,3 %, el FTSE 100 del Reino Unido perdía un 0,2 % y el CAC 40 de Francia se mantenía prácticamente sin cambios.
El factor que ensombrecía la confianza del mercado era el rechazo de Hezbolá al alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo que ha generado nuevas dudas sobre la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Teherán, aliado de los militantes de Hezbolá, ha exigido como condición clave en las negociaciones de paz con Washington el cese de los combates en el Líbano.
Más allá de la guerra, los mercados están valorando una aparente pausa en el sector de la inteligencia artificial, parcialmente afectado por los decepcionantes resultados del gigante de los semiconductores Broadcom a principios de esta semana.
Las acciones del fabricante neerlandés de equipos para semiconductores ASML cayeron un 3,0%, mientras que Infineon en Alemania se hundió un 5% y STMicroelectronics en Francia retrocedió un 3,3%.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. se mostraron contenidos el viernes, ya que la confianza se vio enturbiada por la renovada incertidumbre en torno a las perspectivas de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y un comercio de inteligencia artificial que pierde fuelle.
El contrato de futuros del Dow Jones Industrial Average se mantenía prácticamente sin cambios, los futuros del S&P 500 habían caído 44 puntos, o un 0,6 %, y los futuros del Nasdaq 100 habían retrocedido 346 puntos, o un 1,1 %.
El Nasdaq Composite, de marcado carácter tecnológico, cayó un 0,1 % en la sesión anterior, después de que el informe de resultados del gigante de los semiconductores Broadcom no cumpliera las elevadas expectativas de Wall Street, lo que provocó fuertes caídas en las acciones de homólogas tecnológicas de renombre como Micron, Intel y Advanced Micro Devices.
Sin embargo, el Dow Jones Industrial Average de primera línea y el S&P 500 de referencia avanzaron el jueves, con ganancias del 1,7 % y el 0,4 %, respectivamente.
«La decepción de Broadcom desencadenó ventas en determinadas acciones de semiconductores y en partes del complejo de infraestructura de centros de datos, pero en lugar de provocar una caída generalizada del mercado, el dinero simplemente rotó hacia otros sectores, incluidas bolsas de valor/cíclicos», señalaron analistas de Vital Knowledge.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los futuros del petróleo Brent, referencia mundial del petróleo, caían un 0,4 %, hasta US$94,69 por barril, por debajo de los máximos recientes pero todavía muy por encima de los niveles previos a la guerra. Los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense retrocedían un 0,6 %, hasta US$92,44 por barril.
Se han multiplicado los temores de que un choque energético provocado por el cierre del Estrecho de Ormuz dispare la inflación en países de todo el mundo, lo que podría obligar a los bancos centrales a adoptar una política monetaria más restrictiva en respuesta. Se espera ahora, por ejemplo, que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés estables durante el resto de este año, antes de una posible subida de los costes de endeudamiento en 2027, según la herramienta FedWatch de CME.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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