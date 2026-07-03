Premercado | Bolsas extienden las ganancias mientras el petróleo se estabiliza y el foco sigue en la Fed

Bolsas de Asia-Pacífico
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamiento mayoritariamente positivo: el impulso provino de nuevos indicadores que mostraron expansión en la actividad de servicios de China y el regreso al crecimiento del sector servicios en Japón.
El índice Kospi de Corea del Sur lideró las ganancias regionales, apoyado por un fuerte desempeño del sector tecnológico, mientras que los mercados chinos también finalizaron en terreno positivo.
Los inversionistas continúan evaluando el panorama económico regional y las perspectivas de una política monetaria menos restrictiva a nivel global.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas operan con avances y el índice paneuropeo Stoxx 600 marca nuevos máximos históricos, impulsado por los sectores industrial, de servicios públicos y materiales básicos.
Los futuros del DAX alemán avanzan cerca de 0,5 %, mientras que los del FTSE 100 británico suben alrededor de 0,2 %.
El optimismo responde a la expectativa de menores presiones sobre las tasas de interés en EE. UU. y a la mejora en el sentimiento de los inversionistas tras la reducción de las tensiones en Medio Oriente.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street muestran un tono positivo antes del inicio de la jornada reducida por la celebración del Día de la Independencia.
Los contratos del S&P 500 y del Nasdaq avanzan cerca de 0,3 %, mientras los inversionistas asimilan un reporte de empleo que evidenció una desaceleración del mercado laboral estadounidense, fortaleciendo la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una postura de cautela frente a nuevos aumentos de tasas.
El mercado seguirá atento a las próximas minutas del banco central y al inicio de la temporada de resultados corporativos del segundo trimestre.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del crudo operan estables luego de la fuerte volatilidad registrada en las últimas semanas. El Brent se ubica alrededor de US$71,9 por barril, mientras que el WTI cotiza cerca de US$68,7 por barril.
El mercado sigue de cerca los avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán, que han reducido los temores sobre interrupciones en el suministro desde el Golfo Pérsico y favorecido la reapertura gradual del tránsito por el estrecho de Ormuz.
La atención también se concentra en la próxima reunión de la OPEP+, clave para definir el rumbo de la oferta mundial de crudo.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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