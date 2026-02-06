Premercado | Bolsas mixtas tras resultados empresariales y pérdidas en tecnológicas; bitcoin se recupera

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas cayeron mayoritariamente el viernes en medio de pérdidas sostenidas en acciones tecnológicas, mientras que los mercados japoneses se estabilizaron tras recientes caídas antes de las elecciones nacionales del fin de semana.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró este viernes al alza un 0,81 %, impulsado por la confianza de los inversores extranjeros en la continuidad de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, como mandataria tras las elecciones generales anticipadas del domingo.
Mientras, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó un 0,25 %, la bolsa de Shenzhen perdió el 0,33 % y el Hang Seng cede el 1,24 %.
Los mercados de valores habían acogido con satisfacción la perspectiva de más estímulos, las preocupaciones sobre los niveles de deuda gubernamental ya estirados provocaron un desplome en los mercados de bonos japoneses.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas siguen recogiendo beneficios tras las fuertes subidas acumuladas y ante los diversos riesgos geopolíticos, la caída de los metales preciosos y el desplome ayer del bitcoin, que hoy se recupera, lo que provoca una gran volatilidad.
En la apertura del mercado, con el euro apreciándose frente al dólar un leve 0,12 % y cambiándose a 1,179 unidades, solamente Fráncfort sube el 0,28 %, mientras que Milán se deja el 0,55 %, Londres el 0,53 %, Madrid el 0,33 %, París el 0,29 % y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, un 0,02 %.
Este viernes se publican los datos del comercio exterior de 2025 en Alemania y Francia, y en España, la producción industrial creció un 1,3 % en el conjunto del año 2025 tras aumentar un 2,8 % en diciembre con respecto al mismo mes de 2024, una tasa seis décimas superior a la de noviembre, debido principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero.
Además, continúa la publicación de los resultados empresariales. El Banco Sabadell en su primer resultado anual, tras la fallida opa del BBVA, ha comunicado este viernes un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8 % menos respecto al año anterior, tras ver reducido el margen de intereses.
Asimismo, los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 34.000 millones en 2025, un 7 % más que un año antes, con lo que lograron un nuevo récord gracias al tirón del negocio en España y la diversificación geográfica.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan ligeras caídas del 0,56 % para el Nasdaq, del 0,31 % para el S&P 500 y del 0,15 % para el Dow Jones de Industriales, tras terminar ayer con caídas del 1,59 %, del 1,23 %, y del 1,20 %, respectivamente.
Las acciones de Amazon cayeron ayer un 9 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, después de que la compañía informara de un aumento del beneficio neto de un 31 % en términos interanuales, pero decepcionara a los inversores con su pronóstico de gastos de capital para este año. A esta hora, los futuros de la compañía dan una caída de cerca del 4,5 %.
En EE. UU., la Universidad de Michigan dará a conocer la lectura preliminar del mes de febrero de su índice de confianza de los consumidores en este país, y el consenso de analistas espera que este indicador adelantado de actividad baje ligeramente con relación a su lectura final de enero, manteniéndose en niveles históricamente deprimidos.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro cede un 0,77 % y la onza continúa por debajo de los US$5.000, en US$4.851,8. Por su parte, la plata con una caída del 6,72 % se encuentra en US$71,61.
En el caso del petróleo, el Brent recupera más de un 1 % y vuelve sobre los US$68 porque el mercado puso nuevamente prima de riesgo geopolítico sobre Irán ante la falta de acuerdo en las negociaciones; mientras que el Texas de EE. UU. sube un 1,22 % hasta los US$64,06.
Finalmente, el bitcoin, tras el desplome de ayer en el que con una caída del 12 % llegó al entorno de los US$63.400, se recupera y sube el 2,73 %, situándose en US$64.804,5.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
