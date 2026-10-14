Premercado | Bolsas mixtas por recuperación tecnológica; petróleo supera los US$106 y se espera inflación de EE. UU.

Los mercados financieros internacionales muestran un comportamiento mixto este miércoles, con avances en varias bolsas asiáticas y un tono positivo en los futuros de Wall Street y Europa.
Sin embargo, el repunte del petróleo, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, mantiene la cautela entre los inversionistas, que también esperan nuevos datos de inflación en Estados Unidos y resultados de grandes bancos para ajustar sus expectativas sobre las tasas de interés.
Asia: acciones tecnológicas impulsan los mercados
Las bolsas asiáticas cerraron con un balance mixto, aunque predominaron los avances en los mercados vinculados al sector tecnológico. El Nikkei 225 de Japón subió 0,6 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó 2 %, recuperando parte de las pérdidas registradas durante las sesiones anteriores. En Hong Kong, el Hang Seng ganó 0,1 % y el Shanghai Composite de China se mantuvo prácticamente estable en 3.801 unidades. En contraste, el S&P/ASX 200 de Australia retrocedió 0,7 %.
El comportamiento de la región estuvo relacionado con una recuperación parcial de las acciones de semiconductores y compañías vinculadas con la inteligencia artificial, después de las recientes presiones sobre sus cotizaciones. Samsung Electronics y SK Hynix registraron avances en Corea del Sur, mientras que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) también subió en Taiwán.
Los datos comerciales de China contribuyeron a mejorar el ánimo de los inversionistas, aunque las preocupaciones por las valoraciones de las empresas tecnológicas y el encarecimiento de la energía limitaron el optimismo.
Europa: futuros anticipan una apertura positiva
Los mercados europeos apuntan a una apertura al alza, en línea con la recuperación de parte de los activos tecnológicos y la expectativa de nuevos resultados empresariales. Los futuros avanzaban alrededor de 0,4 % en las primeras referencias de la jornada, mientras los inversionistas evaluaban el desempeño de las compañías y las perspectivas de inflación y tasas de interés en Estados Unidos.
La atención también se concentra en las empresas tecnológicas, después de que ASML presentara resultados superiores a las expectativas de los analistas y mejorara sus previsiones para el siguiente trimestre.
No obstante, las elevadas valoraciones de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial siguen siendo un factor de incertidumbre para los mercados. La evolución del petróleo también será determinante para las perspectivas de inflación y los costos empresariales en Europa.
Estados Unidos: futuros avanzan antes de datos de inflación y resultados bancarios
Los futuros de Wall Street registraban avances moderados antes de la apertura de los mercados estadounidenses. Los contratos del S&P 500 subían 0,18 %, mientras que los del Dow Jones avanzaban 0,38 %. El mercado busca estabilizarse después de una sesión previa con movimientos moderados y mientras los inversionistas evalúan los resultados corporativos y las perspectivas para la política monetaria.
Uno de los principales catalizadores de la jornada será la publicación de los datos de inflación de septiembre en Estados Unidos. Las estimaciones de los economistas apuntan a una inflación general anual de 3,6 %, en un contexto en el que el encarecimiento de la energía podría dificultar la moderación de los precios. Un resultado superior a las previsiones podría reactivar las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal, mientras que una cifra más moderada ofrecería cierto alivio a los mercados.
La temporada de resultados también estará en el centro de la atención. Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock y State Street tienen previstas publicaciones de resultados antes de la apertura. Los inversionistas buscarán señales sobre la evolución del crédito, los ingresos financieros, la actividad de los mercados y la fortaleza de la economía estadounidense. A esto se suma el seguimiento a las compañías de semiconductores y a las inversiones en inteligencia artificial, un segmento que ha experimentado volatilidad ante las dudas sobre la rentabilidad futura del gasto tecnológico.
Petróleo: Brent supera los US$106 por tensiones en Oriente Próximo
Los precios internacionales del petróleo mantienen una tendencia alcista ante el aumento de los riesgos geopolíticos y las preocupaciones sobre los flujos de suministro desde Oriente Próximo. Los futuros del Brent subían alrededor de 0,9 %, hasta US$106,60 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, avanzaba 1,8 %, hasta US$95,79 por barril.
La escalada de las tensiones en la región, incluidos los ataques contra instalaciones energéticas saudíes y las amenazas a embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz, ha aumentado la preocupación por eventuales interrupciones en las exportaciones de crudo. Aunque los envíos se mantenían hasta el momento, la posibilidad de afectaciones en una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos ha incorporado una prima de riesgo a los precios.
El petróleo será uno de los indicadores clave para los mercados durante la jornada, debido a su impacto potencial sobre la inflación, los costos de transporte y producción y las decisiones de política monetaria. En este contexto, los inversionistas seguirán de cerca tanto la evolución del conflicto como los datos económicos estadounidenses, en busca de señales que permitan anticipar el rumbo de las tasas de interés y el comportamiento de los activos de riesgo.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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