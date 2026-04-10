Premercado | Dato de inflación en EE. UU. marca agenda del día, mientras inversores siguen situación en Irán

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con ganancias en medio de la actual volatilidad en el continente por el alto el fuego en Irán, aunque persisten los temores generalizados.
Tokio ganó el 1,9 %; Seúl el 1,4 %, Hong Kong el 0,55 % y Shanghái el 0,52 %, después de que se moderara tres décimas la inflación interanual en China en marzo, hasta el 1 %, mientras que los precios industriales crecieron 1,4 puntos, hasta el 0,5 %.
Por otro lado, el ejército de Israel afirmó haber llevado a cabo ataques contra militantes de Hezbolá alineados con Irán en Líbano el viernes, lo que podría socavar las esperanzas de que se pueda forjar un alto el fuego prolongado entre EE. UU. e Irán en posibles conversaciones durante el fin de semana.
Un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha sugerido que los funcionarios del país podrían no asistir a las negociaciones de paz en Pakistán, que comenzarán el sábado, si Israel continúa atacando objetivos de Hezbolá en Líbano.
Funcionarios estadounidenses e iraníes han estado en desacuerdo sobre si Líbano estaba incluido en el acuerdo de alto el fuego alcanzado esta semana.
El jueves, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que había ordenado a su gobierno iniciar conversaciones de paz con el gobierno libanés sobre un posible desarme de Hezbolá. Sin embargo, Netanyahu subrayó que «no hay alto el fuego» en Líbano.
Más de 300 personas murieron por ataques israelíes el jueves, según autoridades libanesas citadas por The New York Times.
El presidente de EE. UU. Donald Trump ha dicho que le ha pedido a Netanyahu que limite los ataques en Líbano, mientras busca evitar que un frágil alto el fuego de dos semanas con Irán se desmorone.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas subían alrededor del 0,5 % pasado el mediodía de este viernes a pesar de la incertidumbre sobre la celebración de las negociaciones de paz para parar la guerra en Irán y el leve alza de los precios de la energía.
El índice Euro Stoxx 50 (agrupa a las empresas más capitalizadas de la zona euro) ganaba el 0,54 %, Milán el 0,5 %; París el 0,49 %; Madrid el 0,37 %, Fráncfort el 0,35 % y Londres el 0,24 %.
Sin garantías de que vayan a comenzar las negociaciones para acabar con la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, que condiciona estas conversaciones al cese de los continuos ataques israelíes en Líbano, las bolsas del Viejo Continente empezaban el día con mínimas variaciones sobre el cierre del jueves.
Además, esta mañana se publicaba el IPC alemán de marzo, cuya tasa general creció ocho décimas y se situó en el 2,7 % interanual.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. se muestran moderados el viernes, mientras los inversores mantenían una vigilancia cautelosa sobre un inestable alto el fuego entre EE. UU. e Irán, un cuello de botella continuo en el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz y las próximas cifras de inflación.
El contrato de futuros del Dow había bajado 60 puntos, o un 0,1 %, los futuros del S&P 500 habían retrocedido 4 puntos, o un 0,15 %, y los futuros del Nasdaq 100 se mantenían prácticamente sin cambios.
Los principales índices de Wall Street recibieron un impulso en la sesión anterior, animados después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera que había ordenado a su gobierno comenzar conversaciones con Líbano.
Funcionarios iraníes han parecido sugerir que si Israel, que lanzó su campaña conjunta con EE. UU. sobre Teherán a finales de febrero, continúa con sus ataques contra Hezbolá, las posibles conversaciones del fin de semana sobre un acuerdo de paz prolongado con Washington podrían estar en peligro. También ha habido desacuerdo entre EE. UU. e Irán sobre si Líbano formaba parte de su acuerdo de alto el fuego de dos semanas forjado esta semana.
Sin embargo, la perspectiva de un fin prolongado, aunque incómodo, de las hostilidades parece haber reforzado la confianza hacia el riesgo. Las acciones estadounidenses han registrado ahora una racha ganadora de siete días, mientras que el Dow Jones Industrial Average ha vuelto a territorio positivo para el año.
Más allá de la guerra, las acciones de consumo discrecional recibieron impulso después de que el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, anunciara que los servicios de inteligencia artificial de la empresa en su división clave de nube están generando más de US$15.000 millones.
Por otro lado, una posible visión de los efectos inflacionarios de la guerra podría llegar más tarde en el día, cuando se publique el indicador de marzo del crecimiento de los precios al consumidor de EE. UU.
Los economistas anticipan ampliamente que la lectura general se acelerará bruscamente en comparación con febrero, en gran parte debido a un aumento en los precios de la gasolina tras el shock energético relacionado con Irán.
El precio promedio nacional de la gasolina minorista ha superado los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años. El costo del diésel, una fuente clave de combustible para el transporte de bienes como alimentos, también se ha disparado.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo suben pues el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizado y está muy por debajo del 10 % de los volúmenes normales a pesar del alto el fuego en Irán.
Los futuros del crudo Brent, el referente mundial del petróleo, subían un 1,4 % hasta US$97,24 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. habían aumentado un 1,4 % hasta US$99,25 por barril.
El alto el fuego entre EE.UU. e Irán ha puesto los precios del petróleo camino de su mayor caída semanal desde junio de 2025, aunque el crudo sigue muy por encima de los niveles anteriores al inicio del asalto conjunto de EE. UU. e Israel sobre Irán a finales de febrero.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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