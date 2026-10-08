Premercado | Bolsas mundiales caen por riesgos de inflación, bonos de EE. UU. y elevados precios del petróleo

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cayeron en general el jueves, ya que el alza de los precios del petróleo y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. presionaron el interés por el riesgo, mientras que las acciones de Samsung Electronics de Corea del Sur retrocedieron a pesar de que la compañía proyectó su beneficio trimestral operativo más alto de la historia.
El Kospi de Corea del Sur cayó casi un 2 %, con las acciones de Samsung Electronics bajando un 1,5 %. El Straits Times Index de Singapur se desplomó un 3,6 %, tocando su nivel más bajo desde mediados de julio.
El Nikkei 225 de Japón cayó un 1 %, mientras que el índice Topix en general retrocedió un 1,2 %.
Los mercados continentales de China también reanudaron la negociación tras el festivo de la Semana Dorada del Día Nacional, volviendo a un contexto de mercado global marcado por rendimientos elevados y nuevos riesgos geopolíticos.
El Índice Compuesto de Shanghái de China operó con una caída del 1 %, mientras que el índice de referencia Shanghai Shenzhen CSI 300 descendió un 1,2 %.
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,1 %, con el subíndice Hang Seng TECH retrocediendo más de un 2 %.
Por otra parte, el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,8 % y el Nifty 50 de India perdió un 1 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas caen a su nivel más bajo en casi cuatro meses, mientras los mercados lidian con una combinación tóxica de disparada emisión de bonos corporativos en EE. UU., persistentes perturbaciones energéticas en Oriente Medio y una señal de endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal.
El Stoxx Europe 600 Index paneuropeo cayó un 0,9 % hasta su nivel más bajo desde el 11 de junio, tras romper una racha de tres sesiones consecutivas al alza el miércoles.
El DAX alemán retrocedió un 0,9 %, mientras que el CAC 40 francés cedió un 1,1 %. El FTSE 100 de Londres bajó un 0,6 % y el FTSE MIB italiano registró la mayor caída, con un descenso del 1,6 %.
Aunque la renta variable europea protagonizó un frágil rebote a mitad de semana para recuperar terreno desde los mínimos de tres meses, el interés por el riesgo en general sigue severamente limitado por una venta masiva de renta fija a nivel global y el ensanchamiento de las grietas fiscales en las bolsas continentales.
El gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, reconoció el miércoles que la situación fiscal y económica del país era “grave”, impulsada por el ensanchamiento de los déficits presupuestarios y la incertidumbre política.
Sin embargo, Moulin descartó firmemente las peticiones de intervención del banco central, afirmando que París no necesita asistencia del Banco Central Europeo y debe abordar su déficit estructural mediante una reforma presupuestaria interna.
Mercados de EE. UU. y América
Una nueva fuente de tensión sacudió los mercados internacionales de bonos durante la noche, tras conocerse que grandes gigantes tecnológicos estadounidenses —entre ellos SpaceX y Broadcom— se preparan para captar la asombrosa cifra de US$80.000 millones mediante megaemisiones de deuda.
Esta previsible oleada de megaemisiones ha desatado el temor a una competencia directa por el capital institucional, desplazando a la deuda soberana y ampliando los diferenciales de crédito corporativo.
Por otra parte, la confianza macroeconómica en los mercados continentales se enfrió aún más tras la publicación el miércoles de las actas de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
El documento reveló que la mayoría de los responsables de la política monetaria de la FED consideran probable otra subida de los tipos de interés antes de que acabe el año, frustrando las esperanzas de una rápida transición hacia la relajación monetaria.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron tras conocerse nuevos ataques contra buques comerciales en Oriente Próximo, mientras los mercados también se preparaban para posibles interrupciones del suministro por el mal tiempo en la costa del Golfo de EE. UU.
Los futuros del crudo Brent subieron un 3,9 % hasta los US$104,07, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. avanzaron un 3,7 % hasta los US$91,53.
El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en más de dos meses en medio del aumento de los ataques iraníes contra petroleros en la vía marítima, según informó Reuters citando datos de la firma de análisis Kpler.
En otra línea, los precios del oro se estabilizaron el jueves tras caer a su nivel más bajo desde principios de agosto en la sesión anterior, ya que las renovadas tensiones en torno a Ormuz mantuvieron elevados los riesgos de inflación y reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés de nuevo este año.
El oro al contado avanzaba un 0,3 % hasta los US$4.123,76 por onza, mientras que Los futuros del oro ganaban un 0,2 % hasta los US$4.148,30.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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