Premercado | Datos laborales de EE. UU. y expectativa por informes macroeconómicos en Europa mueven bolsas

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas subieron el lunes después de que los datos laborales más débiles de EE. UU. redujeran las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, impulsando las acciones tecnológicas y aliviando la presión sobre los bonos.
Japón lideró los avances de la región, con el Nikkei 225 subiendo un 2,5 % hasta 69.986 y el Topix ganando un 1,4 % hasta 4.146,76. Corea del Sur y China continental permanecieron cerrados por festivos, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se mantuvo prácticamente sin cambios en 23.981,50.
Los avances de Japón se extendieron más allá de los semiconductores. Las acciones de Nippon Paint subieron un 1 % después de que la empresa acordara adquirir la unidad del sudeste asiático de Akzo Nobel en una operación valorada en US$1.350 millones, lo que pone de relieve la renovada actividad corporativa junto con el repunte del mercado en general.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas protagonizaron una frágil recuperación el lunes, recuperando terreno tras tocar mínimos de tres meses la semana pasada, ya que el alivio ante la moderación del mercado laboral estadounidense ayudó a compensar la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.
El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,4 % en las primeras operaciones de la jornada, poniendo fin a una brutal racha de ventas de tres semanas que había comprimido los múltiplos de valoración en los mercados del continente.
El DAX de Alemania subió un 0,2 %, mientras que el CAC 40 de Francia se mantuvo plano. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,7 % y el FTSE MIB de Italia subió un 0,8 %.
El impulso alcista registrado a primera hora de la mañana en los principales centros bursátiles europeos se nutrió directamente del rally del fin de semana en las bolsas de Asia-Pacífico, donde los traders recalibraron sus expectativas sobre los tipos de interés globales.
Por su parte, los grandes inversores institucionales permanecen en una postura de espera vigilante ante una densa agenda de catalizadores macroeconómicos continentales previstos para hoy.
Los traders aguardan los datos preliminares del PMI compuesto de la eurozona de septiembre para evaluar la salud de la actividad empresarial del bloque en un contexto de inflación persistente impulsada por la energía.
La atención también se centrará en los comentarios programados de la miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo Isabel Schnabel y del economista jefe Philip Lane, con los mercados escrutando sus declaraciones en busca de pistas sobre si el banco central mantendrá una política monetaria restrictiva a medida que las cifras de crecimiento regional se debilitan.
Mercados de EE. UU. y América
Los mercados continúan digiriendo el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes, que resultó más débil de lo esperado y se vio agravado por importantes revisiones a la baja en las cifras de contratación de los dos meses anteriores.
La desaceleración del mercado laboral reforzó las apuestas a que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés sin cambios en su reunión de política monetaria de octubre, con la herramienta FedWatch de CME otorgando aproximadamente un 20 % de probabilidad de que la FED suba los tipos, frente a cerca del 65 % de hace una semana.
Esto provocó que las rentabilidades de los bonos del Tesoro de referencia retrocedieran desde máximos de varias décadas, beneficiando a los sectores de acciones más sensibles a la duración.
Petróleo y materias primas
El petróleo cedió un avance inicial, con el crudo Brent cayendo un 0,6 % hasta alrededor de US$101,60 por barril, tras haber superado los US$103 antes en la sesión.
Los precios habían subido inicialmente después de que las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en Yemen lanzaran una operación para recuperar territorio controlado por los hutíes, alineados con Irán.
El retroceso se produjo cuando los mercados sopesaron la posibilidad de que los últimos acontecimientos pudieran alterar los riesgos de suministro regionales, mientras los inversores continuaban evaluando cómo podría afectar el conflicto a los flujos energéticos.
En otra línea, los precios del oro subieron ligeramente el lunes tras registrar su mayor caída semanal desde junio, ya que la desaceleración del mercado laboral estadounidense redujo las expectativas de una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal, mientras que los elevados rendimientos del Tesoro y el aumento de los precios del petróleo continuaron pesando sobre el metal precioso.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—