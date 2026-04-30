Premercado | Expectativa por decisiones de bancos centrales, guerra en Irán y desplome del petróleo mueve bolsas

Bolsas de Asia-Pacífico
Las principales bolsas de Asia estuvieron este jueves de rojo, en medio de preocupaciones renovadas sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz y mientras el precio del petróleo rozaba los US$125 por barril.
El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,06 % o 632,54 puntos hasta las 59.284,92 unidades, lastrado además por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los tipos de interés.
Por su parte, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, cedió un 1,19 %, o 44,98 puntos hasta los 3.727,21 enteros.
En Corea del Sur, el referencial de Seúl, el Kospi, retrocedió un 1,38 % o 92,03 puntos hasta las 6.598,87 unidades, mientras el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cayó un 2,29 %, o 27,91 puntos hasta las 1.192,35 unidades.
Y, en China continental, la bolsa de Shanghái ganó un 0,11 % o 4,65 puntos y finalizó en 4.112,16 enteros, mientras que la de Shenzhen perdió un 0,08 % o 13,37 unidades y terminó en 15.107,55.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas reducen sus pérdidas y algunas suben por el abaratamiento del petróleo cerca del 2 % (superando los US$126 por barril) y mientras se conocen datos económicos negativos en Europa.
Baja París, el 0,67 %; Milán, el 0,18 %; el índice Euro Stoxx 50, el 0,17 %; y Madrid, el 0,13 %. Sube Londres el 1,01 %, y Fráncfort el 0,26 %.
Algunos de los datos económicos conocidos esta mañana reflejan el impacto de la guerra en Irán: aumenta la inflación en la zona euro hasta el 3 % en abril, cuatro décimas más que el mes anterior, y desciende cuatro décimas del PIB de la zona euro, hasta el 0,8 % interanual, el primer trimestre de este año.
Además, baja el 2 % las ventas minoristas en Alemania en marzo y el descenso del PIB francés dos décimas en el primer trimestre, hasta el 1,1 % interanual (España crece el 2,7 %).
Los inversores estarán pendientes esta tarde de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra.
Se prevé que el BCE mantenga su tipo de depósito estable en el 2 %, pero los analistas de Deutsche Bank señalaron que, debido a la exposición de Europa al aumento de los precios del crudo, los mercados esperan un incremento de los costes de endeudamiento en su próxima reunión de junio.
En cuanto al BOE, se espera que los responsables de la política monetaria también mantengan los tipos estables en el 3,75 %, pero advirtiendo de los riesgos gemelos de desaceleración del crecimiento y aumento de la inflación en las perspectivas en general.
Mercados de EE. UU. y América
La Reserva Federal (banco central estadounidense) mantuvo los tipos de interés entre el 3,5 % y el 3,75 %, y publicaron sus resultados varias grandes empresas tecnológicas (Meta, Microsoft, Amazón y Alphabet). En los mercados “fuera de hora” bajan las dos primeras y suben las dos últimas.
Además, inversores esperan la publicación del dato de inflación ligada al consumo (PCE) en Estados Unidos en marzo, así como del PIB del primer trimestre de este país, de las peticiones semanales de subsidios de desempleo o de los resultados de algunas empresas como Apple, Merck o Caterpillar.
En Irán, continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz y se conoce que Estados Unidos quiere formar una coalición internacional para el control del paso y que prepara nuevos ataques contra el país.
Estas amenazas, junto con el cierre continuado de la vía, han “alimentado los crecientes temores sobre un shock estanflacionario prolongado” causado por el aumento de los precios de la energía, dijeron analistas de Deutsche Bank en una nota.
Añadieron que tales preocupaciones contribuyeron a las pérdidas en las acciones asiáticas que se han extendido a las acciones europeas y los futuros de las acciones estadounidenses.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El barril de petróleo Brent, que había subido esta madrugada hasta US$126,41 (implicaba una subida del 7,1 % respecto al cierre de ayer en US$118,03), baja a esta hora el 1,63 % y se negocia a US$116,11. El West Texas Intermediate pierde el 0,4 % hasta US$106,45.
Por su parte, el gas natural en el mercado de Países Bajos también se abarata hasta $46,61 euros el megavatio hora con una caída del 2,34 %.
La onza troy de oro sube el 1,81 % y se negocia a US$4.630, mientras que la plata repunta el 3,27 % hasta US$73,62.
Finalmente, el bitcoin gana el 0,49 % y se cotiza a US$76.022,5.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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