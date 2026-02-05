Premercado | Preocupaciones de inversores por avances de IA, mercado laboral y decisión del BCE mueven bolsas

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cayeron el jueves, retrocediendo desde los máximos históricos alcanzados a principios de semana, ya que la fuerte volatilidad en las acciones tecnológicas globales debido a las preocupaciones sobre la disrupción de la IA pesó sobre la confianza de los inversores.
En Asia, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró con una caída del 0,88 %, mientras que la bolsa de Shangái se dejó el 0,64 %, la de Shenzhen un 1,44 %, el Kospi cayó un 3,86 % y el Hang Seng de Hong Kong se muestra plano con una leve subida.
La caída se produce después de una semana turbulenta para las acciones tecnológicas y de semiconductores, impulsada por las preocupaciones en torno a que los rápidos avances en inteligencia artificial podrían interrumpir los modelos de negocio existentes y comprimir los márgenes, lo que llevó a los inversores a tomar beneficios tras un fuerte rally.
Mientras tanto, las pérdidas del Nikkei se vieron limitadas por las fuertes ganancias en algunos valores, con Panasonic disparándose tras reportar sólidos resultados y una guía optimista, mientras que Renesas Electronics subió después de anunciar la venta de su negocio de temporización a la estadounidense SiTime en una operación valorada en aproximadamente US$3.000 millones.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto con signo mixto, pendientes de lo que pueda decir hoy la presidenta del BCE, Christine Lagarde, al término de la reunión en la que aseguran se mantendrán los tipos de interés en el 2 %, y tras las fuertes caídas de las bolsas asiáticas, y el Nasdaq de Nueva York por las tecnológicas.
En la apertura del mercado, con el euro depreciándose un 0,03 % frente al dólar y cambiándose a 1,180 unidades, la bolsa que más cae es la de Madrid, el 0,86 %, lastrada por la caída del BBVA de más del 4 % tras presentar resultados.
Luego sigue Londres con el 0,39 % y Fráncfort con el 0,20 %, mientras que París sube el 0,24 % y Milán, el 0,17 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, casi plano sube el 0,06 %.
Entre los resultados presentados en Europa destacan hoy los del BBVA, que en los primeros compases de sesión se deja el 4,36 % tras ganar 10.511 millones de euros en 2025, un 4,5 % más que el año anterior, obteniendo un beneficio récord que supera por primera vez los 10.500 millones, impulsado por los ingresos recurrentes del negocio bancario.
El banco ha anunciado además que distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo por acción de 92 céntimos en efectivo, un 31 % más, el mayor de su historia, unido a la recompra en marcha de títulos por valor de 3.960 millones de euros, del que ya está en marcha un primer tramo de 1.500 millones y del que ya se ha ejecutado el 42,8 %.
Por otra parte, los inversores se encuentran pendientes en esta sesión de la reunión del BCE, de la que en principio no se espera que vaya a modificar las tasas de interés de referencia, manteniéndolas en el 2 %, por lo que más destacado será la posterior comparecencia de Lagarde por lo que pueda decir sobre nuevas actuaciones de la entidad en materia de política monetaria
También en este día el Banco de Inglaterra (BoE) decide sus tasas de interés de referencia, que también se espera que se mantengan y no haya variaciones
Mercados de EE. UU. y América
Ayer Wall Street cerró mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,53 %, mientras que el selectivo S&P 500 perdió un 0,51 % y el tecnológico Nasdaq bajó un fuerte 1,51 %, después de que los resultados de Alphabet no hayan conseguido aclarar las dudas.
Las acciones relacionadas con la tecnología y la IA han sido el principal foco de la atención de los inversores últimamente, en medio de preocupaciones sobre cómo los avances en inteligencia artificial podrían alterar los modelos de negocio tradicionales y comprimir los márgenes de los actores establecidos.
Fuera del sector corporativo, los inversores también estudiarán los datos semanales de solicitudes de desempleo, que proporcionarán otra lectura a corto plazo sobre las condiciones del mercado laboral antes del informe retrasado de nóminas no agrícolas del gobierno.
Además, la Administración Trump está avanzando para facilitar el posible despido de funcionarios de carrera en puestos gubernamentales de alto nivel, un paso que podría afectar a unos 50.000 trabajadores federales, informó el Wall Street Journal el jueves, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del oro cayeron, revirtiendo las ganancias anteriores, mientras que la plata se desplomó en una fuerte reversión del repunte de corta duración visto esta semana.
El desplome en los mercados de metales se reanudó en gran medida después de un breve respiro esta semana, ya que la fortaleza del dólar estadounidense, antes de las reuniones del banco central en Europa, pesó sobre el sector.
La plata fue, con diferencia, el peor desempeño en metales, desplomándose hasta un 16 % a US$73,5565 en la sesión asiática. Los futuros de plata para marzo cayeron en una proporción similar, alcanzando un mínimo intradía de US$73,383.
Los precios del petróleo también cayeron bruscamente después de que Estados Unidos e Irán acordaran mantener conversaciones en Omán el viernes, aliviando las preocupaciones de un conflicto militar entre los dos países que podría interrumpir el suministro de la región.
Los futuros del petróleo Brent cayeron un 1,5 % hasta los US$68,42 por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate cayeron un 1,5 % hasta los us$64,14.
Ambos índices de referencia subieron alrededor de un 3 % el miércoles ante indicios de que las conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán el viernes podrían fracasar.
