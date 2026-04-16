Premercado | Inversores esperan avance en negociaciones de paz entre Trump e Irán: datos de EE. UU. y Europa en agenda

Bolsas de Asia-Pacífico
En Asia, Tokio ganó hoy el 2,38 % y logró un nuevo máximo por encima de 59.000 puntos, mientras que Seúl subió el 2,21 %, Shanghái el 0,7 % % y Hong Kong el 1,72 %.
Se publicaron algunos datos de la economía china, como el PIB del primer trimestre, que mantiene el crecimiento en el 5 % en tasa interanual, mientras que se desacelera la producción industrial (crece el 6,1 %) y las ventas minoristas (1,7 %); y aumenta una décima la tasa de paro, hasta el 5,4 %.
Por otra parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, mantuvo en las últimas horas contactos con sus homólogos de China y Japón, así como con el jefe del Ejército de Pakistán, a pocos días de que expire el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y en medio de crecientes expectativas sobre nuevas negociaciones, impulsadas por Islamabad.
El canciller de la República Islámica habló este miércoles con su par chino, Wang Yi, quien, en una conversación telefónica, destacó que “la situación actual ha alcanzado una etapa crítica de transición de la guerra a la paz, y se abre una ventana para la paz”.
Wang indicó que “China apoya el mantenimiento del impulso del alto el fuego y las negociaciones, lo cual redunda en el interés fundamental del pueblo iraní y es también la expectativa común de los países de la región y la comunidad internacional”, según un comunicado publicado por la Cancillería china.
Asimismo, Araqchí mantuvo otra conversación con el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, quien subrayó que “lo más importante” es preservar el alto el fuego acordado, así como avanzar “hacia la desescalada, incluyendo la garantía de seguridad de navegación por el estrecho de Ormuz”.
En paralelo, el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, llegó el miércoles a Teherán, donde fue recibido por Araqchí, para mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de las conversaciones.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas suben alrededor del 0,5 % a la espera de conocer algún avance sobre la reanudación de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y mientras repunta ligeramente el precio del petróleo.
París gana el 0,5 %, el índice Euro Stoxx 50 el 0,47 %, Fráncfort el 0,46 %, Londres el 0,44 %, Milán el 0,33 % y Madrid el 0,16 %.
Las bolsas europeas comienzan el día con pequeñas ganancias a pesar de los máximos históricos alcanzados en la víspera en Wall Street y esta mañana en Tokio.
Este jueves se conoce que el PIB del Reino Unido creció a una tasa interanual del 1 % en febrero, mes en que aumentó el déficit de su balanza comercial; y un nuevo dato del crecimiento de la inflación de la zona euro, que aumenta siete décimas en tasa interanual en marzo, hasta el 2,6 %.
Mercados de EE. UU. y América
Con los inversores pendientes de que EE. UU. e Irán retomen las negociaciones de paz o alarguen el alto el fuego (acaba el día 22), algunos índices del mercado neoyorquino acabaron en niveles récord, como el S&P 500, que ganó el 0,8 %, y el Nasdaq, que subió el 1,6 %. El Dow Jones de Industriales bajó el 0,15 %.
Los mediadores han mantenido un esfuerzo continuo para forjar un alto el fuego permanente entre Estados Unidos e Irán, a medida que se acerca el fin de un alto el fuego temporal de dos semanas a finales de este mes.
Washington y Teherán han acordado en principio celebrar nuevas conversaciones, después de que una primera ronda de negociaciones el pasado fin de semana en Pakistán no produjera un acuerdo inmediato, según el Wall Street Journal. Citando a funcionarios familiarizados con el asunto, el periódico dijo que ambas partes no han fijado una hora ni un lugar para la reunión.
El vicepresidente JD Vance dirigirá la delegación estadounidense en cualquier futura discusión con los iraníes, según el WSJ.
El presidente estadounidense Donald Trump también ha dicho que las conversaciones entre Israel y el Líbano tendrán lugar hoy. Citando a funcionarios libaneses, el Financial Times ha informado de que se espera “pronto” un alto el fuego entre los dos combatientes, que han amenazado con descarrilar la tregua entre Estados Unidos e Irán.
Aun así, persistieron señales de fricción, sobre todo por el bloqueo naval estadounidense en curso de los puertos iraníes. Un alto comandante militar de Irán ha advertido a Washington que no continúe el bloqueo, que según el Comando Central de Estados Unidos no ha sido evadido por ningún buque comercial ni petroleros vinculados a Irán.
Adicionalmente, esta tarde se publicarán las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) y en EE. UU. los datos de la producción industrial de marzo y las peticiones semanales de subsidios de desempleo, así como algunos resultados (Netflix, Alcoa y Bank of New York). Las cuentas de Pepsico, TSMC y Tesco fueron bien acogidas por el mercado.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo suben ligeramente, situándose por debajo del umbral de los US$100, pero aún muy por encima de los niveles previos a la guerra, mientras los inversores evalúan el impacto de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz.
El barril de petróleo brent sube el 1,49 % y se negocia a US$96,34 (en esta sesión osciló entre el mínimo de US$94,43 y el máximo de US$96,85).
El gas natural en el mercado de los Países Bajos sube el 0,83 % hasta US$41,89. En el transcurso de esta jornada se ha cambiado a un precio 42,46 euros y un mínimo de 40,86 euros.
Por otra parte, la onza troy de oro sube el 0,33 % hasta US$4.807, mientras que la plata gana el 0,63 % y se negocia a US$79,46.
Finalmente, el bitcoin se deprecia el 0,61 % hasta US$74.409.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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