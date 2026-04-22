Premercado | Mercados mixtos tras la incertidumbre que deja la extensión del alto el fuego entre EE. UU. e Irán

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas se mostraron contenidas el miércoles mientras las acciones de tecnología retrocedían. Por su parte, el índice de referencia de Japón subió hasta máximos históricos al tiempo los inversores sopesaban las implicaciones de la extensión del alto el fuego con Irán por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump.
El Kospi de Corea del Sur bajó un 0,3 % el miércoles después de alcanzar máximos históricos en la sesión anterior.
Las acciones de tecnología quedaron bajo presión tras la debilidad nocturna en Wall Street, donde los principales índices estadounidenses retrocedieron en medio de una persistente incertidumbre geopolítica y tomas de beneficios en sectores de alto crecimiento.
Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,4 %, mientras que el subíndice Hang Seng TECH bajó un 2 %.
Adicional a eso, el Nikkei 225 de Japón subió un 0,5 % para alcanzar niveles récord de 59.708,21 puntos, y el índice Topix en general cayó un 0,7 %.
Las cifras oficiales mostraron que las exportaciones de Japón aumentaron un 11,7 % interanual en marzo, marcando un séptimo mes consecutivo de expansión y superando las expectativas de un aumento del 11 %.
Las importaciones subieron un 10,9 %, también superando los pronósticos, reflejando una demanda interna resiliente y mayores costes energéticos.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas abren con signo dispar ante la inestabilidad que produce la resolución de la guerra en Irán después de que ayer, en contra de lo previsto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, decidiera una tregua indefinida en Irán que concluía hoy y con el estrecho de Ormuz cerrado.
La bolsa europea que más baja es la de Fráncfort, el 0,34 %; seguida de París, con el 0,33 %; Milán, con el 0,26 %; Londres, con el 0,12 %, y Madrid, con el 0,11 %, mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también baja el 0,11 %.
Los datos mostraban que la inflación del Reino Unido se aceleró al 3,3 % en marzo debido en gran parte al aumento más pronunciado de los costes del combustible en tres años.
Además, junto con los desarrollos diplomáticos, los traders también estaban siguiendo una serie de resultados corporativos europeos mientras intentan evaluar las consecuencias de la guerra en las empresas.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses avanzan con subidas tras el anuncio del alto el fuego indefinido anunciado por Trump, de modo que el Nasdaq sube el 0,98 %, el S&P 500 el 0,81 % y el Dow Jones de Industriales el 0,59 %, tras cerrar ayer con caídas del 0,59 % el primero y el último, y del 0,63 % el S&P.
En una publicación en redes sociales tras el cierre de los mercados estadounidenses el martes, Trump dijo que un acuerdo de alto el fuego con Irán había sido extendido apenas unas horas antes de que supuestamente expirara.
Informó que la medida se produjo a petición de Pakistán, un frecuente mediador entre Washington y Teherán. El presidente agregó que la tregua estaría en vigor “hasta el momento en que” los funcionarios iraníes presenten una “propuesta unificada” de paz.
Sin embargo, la extensión fue anunciada unilateralmente por Trump, dejando poco clara la postura tanto de Irán como de Israel, aliado de Estados Unidos.
Por otra parte, un viaje anticipado a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones con Irán por parte del vicepresidente estadounidense JD Vance también fue suspendido, tras un anuncio de los medios estatales iraníes de que su delegación consideraba las conversaciones como una “pérdida de tiempo porque Estados Unidos impide alcanzar cualquier acuerdo adecuado”.
“Si bien todavía hay un poco de escepticismo y cinismo en el mercado sobre Irán, la mayoría opina que la Operación Furia Épica ha pasado su punto máximo, siendo más probable que no un acuerdo de algún tipo”, dijeron analistas de Vital Knowledge en una nota a clientes, refiriéndose al nombre estadounidense para su campaña contra Irán.
Al mismo tiempo, un bloqueo estadounidense en curso de los puertos y la costa iraníes permanece en vigor y el tráfico de petroleros a través del vital estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El precio del petróleo vuelve a subir al seguir bloqueado el estrecho de Ormuz, y con las negociaciones entre EE. UU. e Irán paradas.
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, tras caer en los primeros compases de sesión el 0,78 % se ha dado la vuelta y sube el 1,46 %, al igual que el de referencia en EE. UU., el West Texas Intermediate (WTI), que después de ceder el 0,91 % avanza un 1,66 %. Ambos se acercan a los US$100.
Por su parte, el gas natural TTF, que caía moderadamente un 0,67 % en los primeros minutos de sesión, también se ha dado la vuelta y sube un 2,72 % hasta los $43,14 euros.
En esta sesión, los metales preciosos registran alzas, que en el caso del oro son del 1,12 % hasta los US$4.765 la onza, mientras que la plata también sube el 2,36 % hasta los US$78,54.
Finalmente, el bitcoin registra una subida del 2,83 % hasta los US$77.863.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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