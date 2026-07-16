Premercado | Temporada de resultados empresariales y tensiones entre EE. UU. e Irán mueven bolsas globales

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados bursátiles asiáticos cayeron el jueves, con las acciones de Corea del Sur liderando las pérdidas regionales, ya que una fuerte liquidación en los valores de semiconductores y la renovada preocupación por las tensiones entre EE. UU. e Irán en torno al estrecho de Ormuz mermaron la confianza de los inversores.
El Kospi de Corea del Sur se desplomó más de un 6 %, lo que provocó una breve interrupción de la negociación, con los grandes fabricantes de chips SK Hynix y Samsung Electronics cayendo entre un 8 % y un 11 %.
En otros datos relevantes, el Banco de Corea elevó sus tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 2,75 %, citando las persistentes presiones inflacionarias, el aumento de la deuda de los hogares y la solidez de la economía doméstica.
Por su parte, el Nikkei 225 de Japón cayó un 2,7 % ante la presión sobre los valores relacionados con la memoria y los semiconductores, mientras que el índice Topix en general retrocedió un 1,1 %.
El Índice Compuesto de Shanghái y el CSI 300 de Shanghái y Shenzhen retrocedieron un 0,5 % cada uno, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió un 1,7 %, yendo a contracorriente de la tendencia regional.
Además, el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,3 %, mientras que el Índice Straits Times de Singapur cedió un 0,5 %.
La atención del mercado está firmemente puesta en TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y proveedor clave de Nvidia y Apple.
Los analistas esperan que la compañía registre un quinto trimestre consecutivo de beneficios récord, impulsado por una sólida demanda relacionada con la inteligencia artificial, y los inversores seguirán de cerca si la dirección eleva sus previsiones de ingresos anuales y de gasto en capital.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cotizan planas este jueves, después de que los datos de inflación más moderados en Estados Unidos reforzaran las expectativas de una Reserva Federal paciente.
El índice paneuropeo Stoxx 600 baja en la sesión, al igual que el DAX de Alemania, el CAC 40 de Francia, el FTSE MIB de Italia y el FTSE 100 de Londres.
El tono cauteloso en los mercados europeos llega justo cuando la temporada de presentación de resultados del segundo trimestre comienza a cobrar impulso.
Aunque se prevé que los beneficios del Stoxx 600 suban aproximadamente un 14,5 % interanual —lo que marcaría la expansión de beneficios corporativos más fuerte de Europa en más de tres años—, los analistas advierten de que el crecimiento está fuertemente sesgado por un enorme repunte del 109 % en los beneficios del sector energético, impulsado por los choques de oferta geopolíticos en Oriente Medio.
Excluyendo el petróleo y el gas, el crecimiento corporativo europeo subyacente se sitúa en un nivel mucho más modesto del 5,5 %. Con los elevados tipos de interés internos presionando sobre sectores de consumo discrecional como el del automóvil, los inversores analizan con detalle las primeras orientaciones empresariales.
Mercados de EE. UU. y América
La confianza del mercado sigue siendo muy sensible a los desarrollos geopolíticos. Los precios del crudo se mantuvieron cerca de máximos de un mes tras los continuos ataques militares de Estados Unidos en Irán. En respuesta, Teherán advirtió de una posible “guerra existencial” con América, lo que llevó a los inversores a actuar con cautela a pesar de un entorno macroeconómico más favorable.
No obstante, un nuevo conjunto de datos económicos estadounidenses más moderados limitó las caídas. El último Índice de Precios de Producción (IPP) resultó más suave de lo esperado durante la noche. Unido a los recientes descensos en los precios al consumo (IPC) y a un mercado laboral claramente en enfriamiento, los inversores apuestan cada vez más porque la Reserva Federal mantendrá los tipos sin cambios.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo retroceden ligeramente el jueves tras tres sesiones consecutivas de ganancias, mientras los inversores evalúan el impacto de las continuas operaciones militares de EE. UU. contra Irán y la perspectiva de una prolongada interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.
Futuros del petróleo Brent caen un 0,5 % hasta los US$84,52 por barril, mientras que los Crude Oil WTI Futures ceden un 0,2 % hasta los US$79,43.
Ambos índices de referencia se dispararon cerca de un 10 % hasta máximos de un mes al inicio de la semana, cuando el conflicto con Irán se reavivó.
Por otra parte, los precios del oro extienden sus pérdidas el jueves. XAU/USD cae un 0,7 % hasta los US$4.030,37 por onza, mientras que los futuros del oro retrocedieron un 0,4 % hasta los US$4.037,10.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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