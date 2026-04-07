La Secretaria General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expidió el 1 de abril de 2026 la Resolución 0287, mediante la cual se reorganizan y unifican las delegaciones en materia de ordenación del gasto al interior de la entidad.
¿Qué cambia y quién asume qué?
En materia de talento humano, el director administrativo y financiero queda facultado para autorizar comisiones de servicio al interior y exterior del país y ordenar el gasto correspondiente, mientras que la jefe de oficina de Talento Humano asume la ordenación del gasto de nómina, prestaciones sociales, horas extras y emolumentos del personal.
En contratación, el mismo director administrativo y financiero concentra la facultad de celebrar, modificar y liquidar contratos por cuantías superiores a la menor cuantía, así como convenios de cooperación internacional y contratos interadministrativos. Para contratos de menor cuantía, la delegación opera en los términos del artículo 4 de la resolución.
En materia financiera y presupuestal, el jefe del área financiera recibe delegación para ejecutar pagos, desagregar el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión, y aprobar el anteproyecto de presupuesto y el PAC.
El programa «No es Hora de Callar», en el centro del ajuste
Uno de los motivos explícitos de la nueva resolución es modificar la delegación de ordenación del gasto del programa «No es Hora de Callar», creado para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de agosto de 2021 en el caso Bedoya Lima y otros vs. Colombia.
Según el considerando de la norma, el cambio busca generar mayor eficiencia en la administración de ese gasto y en el cumplimiento de los compromisos derivados del fallo.
La ordenación de ese programa queda ahora en cabeza del director administrativo y financiero, según lo establece el artículo 11.
La norma establece que las delegaciones son indelegables —es decir, los funcionarios designados no pueden trasladarlas a terceros— y que el control y seguimiento estará a cargo de la Oficina de Control Interno de la entidad, a través del Programa Anual de Auditorías.
Los servidores delegatarios quedan vinculados a un Pacto de Integridad y asumen responsabilidad directa por las decisiones adoptadas en ejercicio de la delegación, conforme al artículo 211 de la Constitución Política y la Ley 489 de 1998.
La resolución rige desde la fecha de su expedición y deberá publicarse en la sede electrónica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.