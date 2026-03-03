En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra España y ordenó cortar relaciones con el país europeo.
El mandatario estadounidense señaló a la nación de ser un “aliado terrible” por la prohibición del uso de las bases militares en su vuelo para la ofensiva militar contra Irán.
«España ha sido terrible, así que vamos a cortar todo comercio con ellos. No queremos tener nada que ver con ellos», señaló el republicano en el marco de una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.
Para entrar en contexto, España ha prohibido el uso de las bases militares estadounidenses de Rota y Morón en la operación bélica que está teniendo lugar en Medio Oriente. Para ello, se acogió al artículo del convenio bilateral de defensa con Washington que permite a la parte española clausurar ambas bases ante un despliegue aéreo.
Lo anterior implica que EE. UU. está buscando otras alternativas para ubicar sus aviones, incluyendo bases en Alemania para el abastecimiento en el aire de sus cazas y bombarderos.
“Algunas de las naciones europeas han sido colaboradoras y otras no, y eso me sorprende. Alemania y otras han sido muy buenas, estupendas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es fantástico. Pero otros europeos, como España, han sido terribles”, destacó Trump.
