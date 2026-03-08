Una vez cerradas las mesas de votación en la jornada electoral de este 8 de marzo, el preconteo comienza a revelar los primeros resultados que definirán la composición del Congreso de la República para el periodo legislativo 2026–2030.
Con el avance del conteo preliminar, las principales fuerzas políticas del país empiezan a perfilar la magnitud de sus bancadas en el Senado.
Tal como anticipaban distintos análisis previos y modelos de proyección electoral, el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador figuran entre las colectividades con mayor respaldo electoral, lo que les permitiría mantener una presencia relevante en la próxima legislatura.
En el caso del Partido Conservador, la elección al Senado se realizó mediante lista abierta, un mecanismo en el que los electores votan por el partido y un candidato individual.
Los primeros senadores conservadores que serían elegidos
Con base en el orden de la lista y en los resultados preliminares conocidos tras el cierre de la jornada electoral, los cinco primeros renglones de la lista del Partido Conservador aparecen como los senadores con más probabilidad de ser elegidos para el periodo 2026–2030.
Estos son los nombres que encabezan la lista:
- David Barguil Assis
- Nadia Blel Scaff
- Miguel Ángel Barreto Castillo
- Daniel Restrepo Carmona
- Germán Blanco Álvarez
El número definitivo de curules que obtendrá el Partido Conservador se confirmará únicamente cuando concluya el escrutinio oficial adelantado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, proceso que suele extenderse algunos días después de la jornada electoral.
En paralelo, algunos analistas han elaborado escenarios sobre la distribución de escaños en el Senado. Uno de ellos es el modelo de estimación electoral elaborado por Víctor Muñoz, exsecretario general de la Presidencia, que integra variables como encuestas nacionales, estructura territorial de los partidos, maquinaria política y seguimiento al comportamiento digital y en redes sociales.
De acuerdo con esa proyección, el Partido Conservador podría obtener entre 13 y 15 curules en el Senado para el periodo 2026–2030. Para ponerlo en perspectiva, la colectividad obtuvo 15 escaños en las elecciones de 2022, lo que indica que podría mantener un tamaño de bancada similar en el próximo Congreso.
Perfil de las principales cartas de los conservadores para el senado
David Barguil Assis
Originario de Montería, David Barguil Assis ha construido una trayectoria política que combina liderazgo dentro del Partido Conservador y aspiraciones nacionales.
Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, trabajó en el Ministerio del Interior, lo que le permitió fortalecer sus vínculos con el conservatismo regional.
En 2010 llegó a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, en fórmula con Nora García. Cuatro años después, con apenas 33 años, asumió la presidencia del partido.
Posteriormente dio el salto al Senado en 2018 y en 2022 intentó llegar a la Presidencia de la República, participando en la consulta de centroderecha, donde obtuvo cerca de 629.000 votos.
Nadia Blel Scaff
La senadora Nadia Blel Scaff es una de las figuras más influyentes del conservatismo en la región Caribe. Su trayectoria política está vinculada a la estructura política de su padre, el exsenador Vicente Blel Saad, condenado en 2010 por parapolítica.
Inició su carrera como concejal de Cartagena entre 2001 y 2003, y en 2014 fue elegida por primera vez senadora del Partido Conservador. Posteriormente fue reelegida en 2018 y nuevamente en 2022.
En esa última elección obtuvo más de 165.000 votos, convirtiéndose en la candidata conservadora más votada del país. Ese resultado fortaleció su liderazgo dentro del partido y en 2024 fue elegida como la primera mujer presidenta del Partido Conservador.
Miguel Ángel Barreto Castillo
El senador Miguel Ángel Barreto Castillo tiene su principal base política en el departamento del Tolima.
En 2014 fue elegido representante a la Cámara con cerca de 22.000 votos, consolidando su presencia en el escenario político regional. Cuatro años más tarde dio el salto al Senado con aproximadamente 79.000 votos.
Daniel Restrepo Carmona
Abogado y dirigente político antioqueño, Daniel Restrepo Carmona ha construido su carrera política bajo el liderazgo del senador Carlos Trujillo, uno de los dirigentes conservadores más influyentes en Antioquia.
En 2015 fue elegido concejal de Itagüí con apenas 24 años, representando el movimiento político local impulsado por Trujillo. Cuatro años después logró su reelección en el concejo municipal.
En 2022 dio el salto a la Cámara de Representantes, obteniendo cerca de 78.000 votos, también con el respaldo político de Trujillo.
Germán Blanco Álvarez
El senador Germán Blanco Álvarez es uno de los dirigentes conservadores con mayor trayectoria en Antioquia.
Abogado de formación, inició su carrera política vinculada a figuras del conservatismo regional como Benjamín Higuita y Fabio Valencia Cossio. A finales de los años noventa ocupó cargos administrativos en el sector público, entre ellos la dirección de Edatel y la gerencia del Seguro Social en Antioquia.
Posteriormente fue diputado de Antioquia durante dos periodos, entre 2001 y 2007. En 2010 llegó a la Cámara de Representantes, donde permaneció durante tres periodos consecutivos.
En 2020 fue elegido presidente de la Cámara de Representantes, uno de los cargos más importantes dentro del Congreso. En 2022 dio el salto al Senado con cerca de 93.000 votos, consolidándose como uno de los dirigentes conservadores críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro.
