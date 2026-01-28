Pese a las tensiones políticas presentadas recientemente con Ecuador y en 2025 con Estados Unidos (EE. UU.), Colombia ve oportunidades en esos mercados, aunque busca ampliar la cobertura de sus productos en el mundo. Precisamente, Venezuela y países asiáticos y de Medio Oriente se están convirtiendo en una vitrina importantes para el país.
Así lo reveló en el marco de Colombiatex de las Américas, Nicolás Mejía, vicepresidente de Exportaciones de Procolombia, quien también mencionó trabajos en torno al sector aeronáutico y la expectativa por Puerto Antioquia.
¿Cuál es el balance del año pasado en exportaciones y cuáles fueron los principales retos?
El año pasado las exportaciones no mineroenergéticas, es decir, manufacturas, donde se encuentran sectores como el textil y el de confecciones, tuvieron un crecimiento importante frente a 2024. Sin embargo, si sumamos las exportaciones mineroenergéticas y no mineroenergéticas, es decir hidrocarburos, gas y materiales asociados, se presentó una leve caída.
Esto ocurre porque Colombia está atravesando una transición energética. Estamos adoptando nuevas reglas de juego y eso implica depender cada vez menos de los sectores mineroenergéticos. Es algo normal en los países que evolucionan hacia energías más limpias, verdes y sostenibles. Por eso, lo importante es fortalecer los sectores que ayudan a jalonar la economía y no depender tanto del petróleo y el gas.
¿Cómo se comportaron los sectores textil y de confecciones en ese contexto?
En el caso del sector textil y de confecciones, volvimos a crecer. Año a año venimos creciendo, a pesar de las coyunturas comerciales que hemos enfrentado con Estados Unidos y ahora con Ecuador. Esto demuestra que es un sector resiliente y que sigue siendo un motor importante para el país. Además, esta feria sigue marcando un espacio diferente en todos los sentidos.
En Colombiatex estamos trayendo aproximadamente 308 compradores internacionales de más de 20 países. Lo más importante es que el 40 % de esos compradores son nuevos; es la primera vez que visitan esta feria.
¿La política arancelaria de Estados Unidos se puede convertir en una oportunidad para Colombia?
Lo que ocurrió el año pasado, cuando el presidente Trump subió aranceles y muchos lo vieron como una desventaja, hoy se está convirtiendo en una oportunidad. Si uno revisa, el país al que más exportábamos hace dos años era Estados Unidos, y el año pasado también fue Estados Unidos. Esa ecuación no ha cambiado.
Ahora bien, además de Estados Unidos, existen muchas más oportunidades. Desde ProColombia creemos firmemente en la diversificación de mercados. Cuando dependemos de un solo país, quedamos expuestos a lo que ocurra con su economía. En cambio, si tenemos exportaciones diversificadas, logramos un mayor impacto.
En ese sentido, estamos mirando con mucha atención a Asia y al Pacífico, particularmente Japón. No necesariamente para establecer compañías allá, pero sí para promocionar nuestros productos. Aunque existen diferencias culturales, de idioma y de husos horarios, estamos viendo que nuestros productos son apetecidos en esos mercados.
Estados Unidos seguirá siendo un referente. Incluso estamos analizando opciones para tener showrooms permanentes en diferentes ciudades de ese país y darle mayor visibilidad a los productos colombianos. Sin embargo, es clave ampliar el campo de visión y no concentrarnos solo en un mercado. Por eso también estamos mirando África, Asia y Medio Oriente, donde se están abriendo grandes oportunidades.
¿Cuál es el impacto de las tensiones comerciales con Ecuador?
En este tema quiero ser muy claro: los voceros son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cancillería. Lo que estamos viendo es un escenario similar al que se vivió con Estados Unidos el año pasado. Hay que esperar a que se normalicen las conversaciones.
Se está haciendo un esfuerzo desde el Gobierno, a través de la Cancillería, para llegar a acuerdos que beneficien a ambos países. No hay que olvidar que esta medida fue una respuesta a un tema fronterizo de violencia, no una imposición puramente comercial.
La ministra de Comercio ha señalado que Colombia también impuso un arancel en respuesta al de Ecuador para algunos productos. Estos procesos suelen empezar así y luego se van limando asperezas mediante negociación.
Para el sector textil, el segundo socio comercial es Ecuador; el primero es Estados Unidos. En muchos sectores ocurre lo mismo. Esto me lleva a una reflexión: en 2008 dependíamos del mercado venezolano. Hoy Venezuela sigue estando entre los diez principales destinos, pero ya no pesa como antes.
Y a propósito de Venezuela, ¿cuáles son las perspectiva allí?
Venezuela se convirtió durante muchos años en un problema, en el sentido de que se cortaron prácticamente las relaciones comerciales. Hoy se abre una nueva oportunidad con los cambios recientes en su entorno político.
Nuestra oficina comercial en Caracas ya está consiguiendo reuniones, especialmente para el sector eléctrico, que será uno de los más beneficiados. También vemos oportunidades importantes en agroalimentos, como arroz, y en el sector textil. Estos tres sectores son los que tienen el panorama más favorable.
Vamos a comenzar con ruedas de negocio preliminares, porque todavía existe incertidumbre y no hay una estabilidad plena. Sin embargo, creemos que en el corto y mediano plazo Venezuela puede volver a tener un papel protagónico en espacios como este y en otros sectores.
No se trata de reemplazar a Ecuador, sino de entender que los mercados cambian y que lo importante es diversificar. Venezuela, antes de que termine este año, estoy seguro de que tendrá un rol muy relevante.
¿Sí es interesante Venezuela hoy como mercado?
En la última macrorrueda de ProColombia en Cali, Venezuela fue el cuarto país que más compradores llevó y que más negocios generó. Esto es notable si se tiene en cuenta que durante mucho tiempo las relaciones comerciales estuvieron truncadas.
Hoy persisten retos en temas de crédito y pagos, que dificultan que los negocios se hagan de manera transparente. Cuando esas barreras se eliminen y se reduzcan las restricciones al movimiento de dinero, el comercio será mucho más fluido. Somos países vecinos, con culturas muy parecidas. Venezuela es casi como vender en casa.
¿Qué avances hay en la llegada de nuevas aerolíneas a Colombia?
Muchas aerolíneas están viendo a Colombia como un país ideal para conectar con diferentes países de Sudamérica. Hablamos incluso de aerolíneas del Medio Oriente, como Emirates, que ya está llegando al país, y de otras más.
Esto impacta positivamente las exportaciones porque cuando los aviones regresan, muchas veces lo hacen con carga. Por eso estamos trabajando de manera muy articulada entre turismo y exportaciones para aprovechar esas conexiones futuras.
¿Cuáles son los principales retos del sector aeroespacial en Colombia?
Tenemos conocimiento, capacidad y experiencia, pero la gran limitante son las certificaciones internacionales. Cuando una empresa presenta un producto, muchos compradores dicen: “me gusta, se lo compro”, pero exigen una certificación que hoy no tenemos.
Desde ProColombia estamos apoyando financieramente a las empresas para que puedan obtener esas certificaciones, porque sabemos que las pueden conseguir. Muchas veces el costo de la certificación es similar al de desarrollar el producto, y eso frena a las compañías.
Medellín y Antioquia han marcado un camino importante en este sector, y vemos grandes oportunidades allí.
¿Cómo ve ProColombia el avance de Puerto Antioquia?
Para nosotros es un referente. Sabemos que ha tenido demoras y que todavía faltan desarrollos, pero nunca vamos a tirar la toalla. Tengo exportadores que me dicen que el día que ese puerto esté listo, comienzan de inmediato a mover mercancía hacia diferentes destinos.
¿En qué otros mercados se está enfocando ProColombia?
Estamos dejando de mirar solo los mercados tradicionales. Hoy, por ejemplo, China es el principal destino de la carne bovina colombiana, cuando hace dos años era prácticamente cero. Rusia pasó al segundo lugar.
En Japón, durante una rueda de negocios en Osaka, vimos oportunidades de venta por US$11 millones en aguacates. También estamos viendo un gran potencial en Emiratos Árabes y en otros países de Medio Oriente. En este momento, ProColombia tiene presencia en la feria Gulfood, en Qatar, con 34 empresas colombianas.
¿Cuál será la gran apuesta de ProColombia este año?
La macrorrueda de ProColombia volverá a Bogotá, después de varios años. La meta es hacer la macrorrueda más grande en la historia del país, con 4.000 empresarios: 2.500 exportadores colombianos y 1.500 compradores internacionales.
Bogotá facilita la conectividad aérea y logística para reunir a todos los actores. Queremos que sea un gran punto de encuentro nacional e internacional.