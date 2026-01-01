Colombia cerró 2025 con resultados favorables en inversión extranjera directa, exportaciones no minero-energéticas y turismo internacional, de acuerdo con el más reciente balance entregado por ProColombia.
“Los resultados de 2025 muestran una Colombia que avanza con paso firme en la atracción de inversión, la diversificación de sus exportaciones y el posicionamiento turístico internacional”, afirmó.
En materia de inversión extranjera directa, durante 2025 y con el acompañamiento de la entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se registraron 178 proyectos que proyectan la creación de más de 48.800 empleos en distintas regiones del país.
Las energías renovables concentraron cerca del 15 % de los proyectos, seguidas por software y servicios de tecnologías de la información (alrededor del 11 %), el sector agroindustrial (casi el 8 %) y actividades asociadas a retail y venture capital, cada una con poco más del 6 % del total.
El origen de los proyectos evidenció una diversificación sostenida. Estados Unidos encabezó la lista con aproximadamente el 24 % de las iniciativas, seguido por China (cerca del 14 %) y México (más del 7 %).
A estos se suman países como Brasil, Japón, España, Francia, Alemania, India y Chile, lo que confirma el interés de inversionistas de América del Norte, Asia, Europa y América Latina por establecer y expandir operaciones en Colombia.
Desde el punto de vista territorial, Bogotá concentró cerca del 39 % de los proyectos, seguida por Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca. En total, alrededor de 20 departamentos recibieron iniciativas de inversión, reforzando el papel de las regiones como polos de atracción, generación de empleo formal y encadenamientos productivos.
Exportaciones y turismo
En el frente exportador, ProColombia desarrolló durante 2025 una agenda de promoción internacional para fortalecer la presencia de la oferta colombiana en mercados estratégicos.
Al cierre del tercer trimestre, se realizaron 190 actividades de promoción, entre macrorruedas, ferias internacionales y agendas comerciales.
Estas iniciativas contaron con la participación de 2.181 empresas exportadoras de 27 departamentos y la asistencia de 1.204 compradores internacionales provenientes de 52 países. Como resultado, se lograron ventas inmediatas superiores a US$63 millones y expectativas de negocio por más de US$401 millones, con un enfoque en bienes no minero-energéticos y productos de mayor valor agregado.
Finalmente, en turismo, la gestión de ProColombia estuvo enfocada en la diversificación de la oferta, la sostenibilidad y el posicionamiento internacional del país como destino de experiencias.
Eventos como el Colombia Travel Mart (CTM) reunieron a 214 empresarios colombianos con 180 compradores internacionales de 33 países, fortaleciendo segmentos como el turismo vacacional, cultural y de reuniones.
Por su parte, el Colombia Nature Travel Mart (CNTM) contó con la participación de 75 empresarios y 61 compradores internacionales, consolidando la promoción del turismo de naturaleza y de experiencias en los territorios.
Estos esfuerzos se reflejaron en el aumento de la llegada de viajeros internacionales. Según cifras de Migración Colombia, entre agosto de 2022 y octubre de 2025 arribaron al país más de 20 millones de visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 125,3 % frente al mismo periodo de 2018 a 2021, confirmando la recuperación y expansión del sector en los últimos tres años.