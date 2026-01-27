Procurador confirma cambios en borrador de decreto para repatriar billones de pensiones a Colombia

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció acerca del proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, que busca poner un techo a las inversiones que se pueden hacer en el exterior con los recursos del ahorro pensional de los colombianos.
Una de las primeras menciones del funcionario tuvo que ver con las mesas técnicas para conciliar las diferencias entre los fondos de pensiones (AFP) y el Gobierno. Eljach afirmó que estas reuniones “ya comenzaron, ya hemos dos mesas y ya se tomaron unos primeros acuerdos”.
Y destacó las modificaciones que ha tenido la iniciativa, que en un primer momento planteaba que no se hiciera ningún tipo de inversión por fuera de Colombia con los recursos pensionales.
Dijo, por ejemplo, que de esa primera versión, que contemplaba “que se iban atraer todos los recursos a Colombia, eso ha cambiado mucho”, dijo el procurador de Colombia en 6AMW, de Caracol Radio.
Relacionado: Ahorro pensional en Colombia podría tener importante caída con idea de repatriación del gobierno Petro
“Es con acuerdos previos, es con base en datos de la ciencia económica. Eso ha ido evolucionando y el terror que había ya se está conjurando y está mejorando ya hay más tranquilidad sobre el tema”, reconoció.
Efectos de la repatriación
Cibest Capital estima que los flujos que se invertirían en activos locales podrían ascender hasta $23 billones anuales, teniendo en cuenta el régimen de transición y el monto administrado por las AFP. Actualmente, los recursos pensionales invertidos afuera de Colombia suman $271 billones.
En el caso del mercado accionario colombiano, un informe de la firma de inversión estima que el flujo anual podría estar entre $5,5 billones y $10 billones, y no se descarta que solo esta entrada de recursos pensionales le sume cerca de 4 % a las acciones locales.
Los flujos más relevantes podrían darse en las acciones de Grupo Cibest, Ecopetrol e ISA, aun teniendo en cuenta el límite de 10 % que actualmente tienen las AFP para invertir en cada emisor.
El informe explica que, aunque gran parte del flujo anual podría llegar a estos activos, se pueden presentar valorizaciones a lo largo de la curva de rendimientos, “pero con un impacto moderado”.
El rango proyectado para los recursos que podría recibir este segmento de las inversiones iría entre $8 billones y $19 billones anuales y dependerá de la estructura que quieran mantener los fondos de pensiones y respetado el límite mínimo de inversión en títulos participativos (renta variable) y el perfil de riesgo establecido.