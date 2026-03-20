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Procurador confirma 39 investigaciones contra funcionarios por participación política indebida

Sobre el estado, explicó que están en diferentes etapas que van desde indagaciones preliminares hasta investigaciones formales.

Por: -
EPS
Gregorio Eljach Pacheco, procurador General de la Nación. Foto: Asobancaria

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Colombia se prepara para una nueva jornada electoral el próximo 31 de mayo, donde los ciudadanos asistirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro.

En medio de ese panorama que atraviesa el país, son varias las denuncias que se han realizado sobre la participación de funcionarios en política en las elecciones pasadas.

Elecciones Colombia 8 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia. Foto: Registraduría

En ese escenario, Gregorio Eljach, procurador general, aseguró que actualmente existen 39 procesos disciplinarios contra el mismo número de funcionarios por presunta participación indebida en este ejercicio.

Sobre el estado de las investigaciones, el procurador explicó que están en diferentes etapas que van desde indagaciones preliminares hasta investigaciones formales.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación (1)
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: Procuraduría

Así mismo, dejó claro que los involucrados serían empleados de diferentes entidades.

Sobre una posible investigación contra Petro, afirmó que no tiene competencia alguna para hacerla, delegando la función a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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Tags: Procuraduría General de la Nación
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