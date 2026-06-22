Procuraduría investigará a Daniel Quintero por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, por una presunta participación indebida en política relacionada con la campaña presidencial de Iván Cepeda.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, que ordenó iniciar una investigación de oficio tras revisar una entrevista difundida el 21 de junio de 2026 en la red social TikTok por el medio La Razón.co.
Según el auto de apertura, Quintero apareció en una entrevista realizada desde una sede de campaña de Iván Cepeda durante la jornada de la segunda vuelta presidencial. En el video, el funcionario hizo referencias directas al proceso electoral, al escrutinio y a la candidatura del entonces aspirante presidencial.
De acuerdo con la transcripción incluida por el Ministerio Público, Quintero afirmó que “los votos están ahí” y que era necesario “encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”. También se refirió a posibles impugnaciones de actas electorales y al trabajo de los equipos jurídicos que participarían en el proceso de escrutinio.
Para la Procuraduría, estas manifestaciones podrían constituir una infracción al régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos, quienes tienen restricciones para intervenir en actividades o controversias de carácter político-electoral.
En el auto, el ente de control ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas la recolección y verificación del video completo, el análisis de las publicaciones relacionadas con el caso en medios de comunicación y redes sociales, así como la identificación de los responsables de la difusión del contenido.
La Procuraduría aclaró que esta actuación corresponde a una etapa preliminar de investigación disciplinaria, por lo que aún no existe una decisión de fondo sobre la eventual responsabilidad del funcionario.