Relevante | Promigas logró la mayor demanda por bonos en la historia de una empresa colombiana

En las últimas semanas, Promigas avanzó en el proceso de emisión y colocación de bonos subordinados hasta por US$1.000 millones, los cuales tuvieron alto interés por parte de los inversionistas.
La operación internacional generó la mayor demanda por bonos de una empresa colombiana en la historia, en un proceso liderado por Aval Banca de Inversión, con acompañamiento de J.P.Morgan, Citi y Goldman Sachs.
De acuerdo con cifras de la compañía, la oferta inicial de esta colocación fue de US$900 millones en bonos con vencimiento 30 años, cifra que fue superada por el mercado. El monto final colocado fue de US$920 millones.
En total, los bonos tuvieron una demanda por US$2.700 millones, empujada por la finalidad de los recursos, que serán destinados a la estrategia de fortalecimiento de la compañía, que forma parte del portafolio de energía del Grupo Aval, a través de Corficolombiana.
La relevancia de esta operación se puede comparar con otras grandes transacciones en el mercado recientes. Por ejemplo, la emisión de bonos híbridos de Nutresa tuvo una demanda de US$1.600 millones.
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Detalles de la operación
Según informó Promigas, la oferta de bonos híbridos internacionales (subordinados) concluyó con un monto nominal de US$920 millones, con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75 %, calificadas con Ba1 por Moody´s y BB por Fitch Ratings.
La sobredemanda fue de aproximadamente 2,8 veces el monto colocado, “evidenciando la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de Promigas y en su estrategia de crecimiento de largo plazo”, dijo la compañía.
Se reveló además que la transacción contó con la participación de alrededor de 150 inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, como evidencia de la confianza del mercado internacional en la estrategia de negocio, crecimiento de largo plazo y solidez financiera de Promigas, según su presidente, Juan Manuel Rojas.
Rojas añadió que esta operación»nos permite fortalecer nuestra estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional».
Se reiteró además que los recursos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes de los co-emisores.
Calificadoras destacaron la emisión
Previamente, la calificadora de riesgo Moody’s había dado su lectura sobre la emisión y colocación de estos bonos. En un reporte destacó que los recursos se utilizarán para refinanciar deuda existente de los cuatro coemisores.
Lo anterior, a través de sustitución de deuda bancaria de corto y mediano plazo por un único instrumento subordinado de largo plazo. La refinanciación cubrirá obligaciones de Promigas (US$627 millones), Gases del Pacífico (US$154 millones), Gases del Norte (US$179 millones) y Promigas Perú (US$32 millones).
Vale recordar que estos bonos fueron emitidos conjuntamente y de manera solidaria con las compañías mencionadas anteriormente.
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