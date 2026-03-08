Pronóstico del clima en Colombia para elecciones del 8 de marzo: lo que deben saber los votantes

Colombia amaneció este domingo de elecciones para Congreso y consultas presidenciales con un panorama climático dividido entre el sol de la Costa Caribe y las nubes cargadas del interior del país, justo en el día en que millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Valora Analitik estará hoy con todo el cubrimiento del proceso electoral.
En Bogotá, la jornada electoral arrancó fría y nublada, con una temperatura de 15°C y máximas que no superarán los 18°C. La probabilidad de lluvia es del 60 %, por lo que los capitalinos harían bien en madrugar a votar antes de que las precipitaciones se intensifiquen en la tarde.
El panorama no es diferente en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se espera un comportamiento similar: nubosidad variable durante el día con posibilidad de lluvias intermitentes todo el día, lo que podría incrementar con el cierre de la jornada electoral.
En Cali, el pronóstico apunta a condiciones relativamente estables durante la mañana, pero con aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde, un patrón climático habitual en el suroccidente del país durante esta época del año.
Por su parte, en la región Caribe —incluyendo ciudades como Barranquilla y Cartagena— se prevé mayor presencia de tiempo seco y temperaturas cálidas durante la mayor parte del día, aunque no se descartan lluvias aisladas en algunas zonas costeras.
En Bucaramanga el cielo está parcialmente soleado y las temperaturas rondan los 19°C, con máximas de 21°C. La probabilidad de lluvia es moderada, del 35%, concentrada principalmente en la tarde. Una jornada agradable en general, aunque se recomienda no bajar la guardia con un impermeable a mano.
El Ideam señaló que en general la región Andina y algunas zonas del Pacífico tendrán las mayores probabilidades de precipitaciones durante la jornada, mientras que en el Caribe y parte de la Orinoquía el clima tenderá a ser más estable.
En este contexto, las autoridades reiteraron el llamado a los más de 41 millones de colombianos habilitados para votar a planear su salida con anticipación, llevar paraguas o impermeables y consultar las condiciones climáticas de su ciudad para evitar contratiempos al momento de acudir a las urnas.
Sin importar la ciudad, los colombianos deben recordar que los puestos de votación cierran a las 4:00 p.m. y que deben llevar su cédula de ciudadanía. El clima podrá variar, pero el llamado es el mismo para todos: salir a votar.