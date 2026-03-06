Prosperidad Social anunció suspensión temporal del subsidio Colombia Mayor: Pagos volverán en esta fecha

El de Prosperidad Social informó la implementación de una serie de medidas orientadas a garantizar la entrega de los incentivos económicos del programa Colombia Mayor. Estas acciones se adoptan en el contexto de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo y buscan evitar cualquier tipo de interferencia política en la distribución de los recursos, así como proteger a las personas beneficiarias durante la jornada democrática.
Actualmente, la entidad adelanta la entrega de las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa. El proceso se desarrolla en los puntos de pago autorizados en todo el territorio nacional y, según informó la institución, se ha venido realizando con normalidad y de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia de 2026.
No obstante, como parte de las medidas preventivas adoptadas durante el proceso electoral, Prosperidad Social anunció una suspensión temporal del servicio en los puntos de pago durante el fin de semana de votaciones. En consecuencia, los centros habilitados para reclamar el incentivo económico permanecerán cerrados el sábado 7 y el domingo 8 de marzo.
¿Por qué suspendieron pago del bono de Colombia Mayor?
De acuerdo con la entidad, esta decisión tiene como finalidad evitar posibles aglomeraciones en los puntos de pago, facilitar el desarrollo de la jornada electoral y prevenir situaciones que puedan generar confusión entre los beneficiarios o interferir con el ejercicio del voto.
Una vez concluido el proceso electoral, las entregas del subsidio se reanudarán con normalidad a partir del lunes 9 de marzo. A partir de esa fecha, las personas mayores podrán continuar reclamando el incentivo económico conforme al calendario previamente establecido.
La entidad también hizo un llamado a las personas beneficiarias y a sus familias para que consulten únicamente los canales oficiales de información. El propósito es evitar la circulación de datos falsos o engaños que puedan generar confusión sobre la entrega de los subsidios.
En ese sentido, Prosperidad Social reiteró que ningún actor político interviene en la asignación ni en la entrega de los recursos del programa. Asimismo, recordó que el acceso al subsidio no depende de preferencias políticas ni del respaldo a candidatos o partidos.
“Las personas beneficiarias tienen derecho a recibir los 12 ciclos de pago durante el año, sin que esto esté condicionado a apoyos electorales”, indicó la entidad en su comunicación oficial.
Finalmente, la institución advirtió que exigir el voto a cambio de mantener el beneficio constituye una práctica ilegal. En estos casos, las personas beneficiarias pueden acudir a los canales institucionales para reportar cualquier irregularidad.