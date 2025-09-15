Protestas del 16 de septiembre en Bogotá: conozca los puntos de concentración

Este martes 16 de septiembre Bogotá tendrá una nueva jornada de manifestaciones en contra de la administración distrital. Desde las 5:00 a.m., moteros, taxistas, conductores de transporte público y empresas de grúas saldrán a las calles para protestar por lo que consideran una deficiente gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad y del alcalde Carlos Fernando Galán.
Las concentraciones se tienen previstas en diferentes puntos de la ciudad: la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, la Plaza de Bolívar, la Carrera 11 con Calle 69, la Calle 95 con Carrera 15, la Avenida Esmeralda con Calle 63, la Biblioteca Virgilio Barco, el centro comercial Centro Mayor, así como la avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que la Alcaldía mantiene abiertos los canales de diálogo y que no es necesario “bloquear la ciudad ni afectar a quienes estudian, trabajan o necesitan acudir a una cita médica”. El funcionario insistió en que “el orden de la ciudad es innegociable”, aunque reiteró que la administración distrital está dispuesta a sentarse con los distintos gremios para encontrar soluciones.
Sin embargo, escribió en su cuenta de x que dispondrán de toda la capacidad institucional para atender la jornada y garantizar el orden.
Las protestas se enmarcan en un pulso que ya venía escalando desde semanas atrás, cuando transportadores denunciaron el aumento de la congestión vial por múltiples frentes de obra, presuntos abusos de la autoridad de tránsito, ineficiencia de las entidades distritales y falta de claridad sobre el destino de los recursos para movilidad.
Los gremios calificaron esta jornada como “el último recurso” y pusieron sobre la mesa dos exigencias concretas: una reunión formal con el alcalde Galán y la renuncia de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, a quien responsabilizan de fallas constantes, irregularidades en procedimientos y desatención de las necesidades ciudadanas.
La administración distrital, por su parte, anunció que desplegará toda su capacidad institucional para atender la jornada y garantizar la movilidad y el orden público en la capital.