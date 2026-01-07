El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, confirmaron que tuvieron una llamada con el en la que bajaron el tono a la confrontación.
“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, escribió Trump.
Tras la llamada de 45 minutos, el dirigente estadounidense también afirmó que “se están realizando arreglos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington D. C.”.
Minutos después de la conversación, Petro pronunció un discurso desde la Plaza de Bolívar, donde fueron convocadas marchas para defender la “soberanía del país” ante las tensiones con Estados Unidos (EE. UU.).
¿Qué más dijo Petro sobre su posible encuentro con Trump?
Sobre el encuentro, Petro aseguró: «Hemos hablado con Trump por primera vez desde que es Presidente», dijo Petro en su discurso. Aseguró el mandatario colombiano que se pidió el restablecimiento del diálogo entre las cancillerías y los presidentes.
«Si no se dialoga, hay guerra», dijo el presidente Petro. «Restablecí comunicación por primera vez», complementó el mandatario.
Precisamente por ese hecho, Petro aseguró al inicio de su intervención que tuvo que cambiar su discurso pues el primero era “bastante duro”: “Yo sé de la guerra y me alejé de eso hace mucho, pero hay que saber que siempre un pueblo lo hace el mismo pueblo”.
El presidente de Colombia también se refirió al tema central de la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos, el cual es el que ha tenido en tensión la relación entre los dos países.
“El crecimiento de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque fue cinco veces más grande que el crecimiento que hemos obtenido en este Gobierno que no hemos alcanzado un 10 % en todo el periodo. En ese entonces fue del 100 %. En diciembre logramos 2.800 toneladas incautadas que fue mi objetivo”, dijo.