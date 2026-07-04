A junio, solo ha entrado el 7,4 % de los proyectos de energía previstos para 2026; XM advierte riesgos por El Niño

El ingreso de nuevos proyectos de generación eléctrica continúa por debajo de lo esperado en Colombia, mientras el consumo de energía mantiene una tendencia creciente.
Esta combinación llevó a XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del mercado de energía, a advertir mayores riesgos para la confiabilidad del sistema durante el verano 2026-2027, especialmente si se consolida un fenómeno de El Niño.
En su más reciente boletín energético, la compañía informó que, de los 4.475 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación previstos para entrar en operación durante 2026, al 2 de julio solo habían ingresado 331 MW, equivalentes al 7,4 % de la capacidad esperada para este año.
XM explicó que este retraso adquiere mayor relevancia porque, bajo los escenarios actuales, la demanda proyectada para las próximas vigencias supera la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC) disponible.
Esta condición hace necesario incorporar suficiente energía firme para atender de manera confiable la demanda esperada en el mediano y largo plazo, según el operador.
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Crece demanda de energía previo a El Niño
A este panorama se suma el crecimiento del consumo de electricidad. Durante junio, la demanda del Sistema Interconectado Nacional aumentó 5,75 % frente al mismo mes de 2025 y, de acuerdo con XM, el país registró nuevos máximos históricos tanto en demanda de energía como de potencia.
El boletín también incorpora las perspectivas climáticas del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) y la NOAA, según las cuales existe una probabilidad del 63 % de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.
Además, la probabilidad de consolidación del evento supera el 95 %, escenario que implicaría menores aportes hídricos, mayores temperaturas y una mayor presión sobre la demanda de energía.
El boletín señala que el atraso en la entrada de nuevos proyectos reduce la flexibilidad operativa del sistema. Al mismo tiempo, identifica riesgos para la confiabilidad y el abastecimiento eléctrico asociados al crecimiento de la demanda, la disponibilidad de energía firme y la posible ocurrencia de un fenómeno de El Niño.
Adicionalmente, el operador reportó que entre abril y junio impartió 165 instrucciones de desconexión de carga por sobrecarga de equipos, reflejo de las restricciones que enfrenta actualmente la infraestructura eléctrica.
El boletín también identifica riesgos operativos en regiones como el Caribe y el área Oriental, asociados tanto al crecimiento de la demanda como a retrasos en proyectos de expansión de la red.