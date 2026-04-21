Puerto Antioquia concreta primera exportación de aguacate Hass y flores hacia Europa

Puerto Antioquia dio un paso clave en su operación logística al realizar su primera exportación de dos productos colombianos insignia: el aguacate Hass y flores de corte, con destino a mercados europeos.
La terminal informó que el envío incluye aguacate Hass que será distribuido en países como Alemania, Inglaterra y Francia. En paralelo, se despachó el primer cargamento de flores de corte.
La operación, realizada el viernes 17 de abril, contempló el envío de 24 toneladas de aguacate Hass premium de la empresa Cartama, con origen en Pereira (Risaralda), hacia el puerto de Dunkerque, en Francia.
Asimismo, se exportaron 130.000 tallos de flores de corte de Flores El Capiro, provenientes de La Ceja y Rionegro (Antioquia), con destino a Londres, Reino Unido.
El aguacate Hass se consolida como uno de los productos más dinámicos de la canasta exportadora colombiana, con crecimientos sostenidos de dos dígitos en los últimos cinco años y una demanda en expansión en Europa y Estados Unidos.
“Puerto Antioquia es muy importante en nuestra cadena logística. Nos permite ahorros entre el 30 % y el 40 % en tiempos de tránsito desde nuestras plantas en Pereira y Támesis hacia el puerto, lo que se traduce en una llegada más rápida y fresca a mercados internacionales. Es una gran ventana para consolidar nuestro liderazgo en el mercado global del aguacate Hass”, afirmó Juan Pablo Ramírez, director de logística y supply chain de Cartama.
Por su parte, la exportación de flores marca también un hito para el sector floricultor, tradicionalmente dependiente de otras terminales portuarias más alejadas de los centros de producción.
“Para nosotros es un orgullo contar con un puerto tan cercano. Hemos logrado una eficiencia del 60 % en kilómetros y cerca del 70 % en tiempos de transporte, además de una reducción aproximada del 30 % en costos logísticos. Sin duda, este es un paso muy importante para nuestra operación”, señaló Diego Rodríguez el director de logística de Flores El Capiro.
La cercanía de Puerto Antioquia a las zonas productivas no solo optimiza la cadena logística, sino que también mejora la calidad de los productos al reducir los tiempos de tránsito, un factor clave en industrias altamente sensibles como la de alimentos frescos y flores.