Puerto Antioquia recibió el primer buque a granel desde Estados Unidos

Este lunes 16 de marzo, Puerto Antioquia recibió a la motonave Pelican Island, el primer buque a granel en operar en esta terminal.
La embarcación, que proviene de Estados Unidos y cuenta con 190 metros de eslora y 32 metros ancho, arribó a las instalaciones con un cargamento de 18.700 toneladas de maíz.
“Este acontecimiento materializa la visión de conectar a Colombia con los mercados internacionales de manera más eficiente, reduciendo distancias con los principales centros de producción”, expresaron desde Puerto Antioquia.
A detalle, la operación logró productividades superiores a las 8.400 toneladas por día, completando la descarga en un tiempo de 72 horas brutas. Adicionalmente, la terminal despachó carga la 24 horas.
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Cabe resaltar que, en febrero de 2026, Puerto Antioquia, ubicado en Turbo, Urabá, inició operaciones con un muelle marítimo de 1.340 metros de longitud y cinco posiciones de atraque, un calado operativo de 16,5 metros apto para buques tipo New Panamax y una plataforma terrestre de 38 hectáreas.
La infraestructura, que tuvo una inversión de aproximadamente US$770 millones, también alberga patios de contenedores, bodegas refrigeradas y áreas especializadas para graneles, carga general y carga rodada, con una capacidad inicial cercana a los siete millones de toneladas anuales y posibilidad de expansión de acuerdo con la demanda.
Su operación está respaldada por tecnología que incluye grúas STS y RTG eléctricas, sistemas de inspección no intrusiva, plataformas digitales de trazabilidad en tiempo real y una operación continua 24/7.
Así, con todo lo anterior, Puerto Antioquia se consolida como el puerto del Caribe más cercano a los principales centros de producción y consumo del país, al ubicarse 350 kilómetros más cerca que otros terminales de la región, lo que representa una reducción del 47 % en la distancia con Medellín, del 36 % con el Eje Cafetero y ahorros logísticos estimados entre el 33 % y el 58 % para exportadores e importadores frente a otros puertos del Caribe colombiano.