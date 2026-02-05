Oficialmente, Puerto Antioquia inicia operaciones como la terminal portuaria más moderna del Caribe colombiano.
Ubicado en Turbo, en el corazón del Urabá, cuenta con un muelle marítimo de 1.340 metros de longitud y cinco posiciones de atraque, un calado operativo de 16,5 metros apto para buques tipo New Panamax y una plataforma terrestre de 38 hectáreas.
La infraestructura también alberga patios de contenedores, bodegas refrigeradas y áreas especializadas para graneles, carga general y carga rodada, con una capacidad inicial cercana a los siete millones de toneladas anuales y posibilidad de expansión de acuerdo con la demanda.
La operación del puerto está respaldada por tecnología de última generación que incluye grúas STS y RTG eléctricas, sistemas de inspección no intrusiva, plataformas digitales de trazabilidad en tiempo real y una operación continua 24/7.
Con todo lo anterior, Puerto Antioquia se consolida como el puerto del Caribe más cercano a los principales centros de producción y consumo del país, al ubicarse 350 kilómetros más cerca que otros terminales de la región, lo que representa una reducción del 47 % en la distancia con Medellín, del 36 % con el Eje Cafetero y ahorros logísticos estimados entre el 33 % y el 58 % para exportadores e importadores frente a otros puertos del Caribe colombiano.
Las claves con las que Puerto Antioquia inicia operaciones
Puerto Antioquia inicia operaciones como una terminal multipropósito diseñada para atender contenedores secos y refrigerados, carga general, granel seco y carga sobredimensionada, así como vehículos.
Según datos de la DIAN, la terminal inició la recepción de carga de exportación el 3 de febrero y los días 4 y 7 arribarán dos buques para descargar 520 contenedores vacíos que serán usados por las empresas exportadoras de la región.
Posteriormente, entre el 8 y el 14 de febrero, tres buques más llegarán al país para recoger 510 contenedores de exportación, en su gran mayoría, con banano colombiano para el mercado europeo.
En su primera etapa beneficiará de manera directa a sectores como la agroindustria —banano, plátano, aguacate, café, cacao, flores y otros productos perecederos—, el sector automotor, los proyectos industriales que requieren movilización de carga especializada y las empresas de consumo masivo que importan y distribuyen mercancías en el mercado nacional.
De otro lado, en materia de seguridad, el puerto fue concebido bajo un enfoque de security by design, integrando desde su planeación sistemas de control de accesos, monitoreo permanente, trazabilidad digital y escáneres de inspección para contenedores y carga.
Este modelo se apoya en un trabajo articulado y permanente con las autoridades del Gobierno, entre ellos, los ministerios de Transporte y Comercio, la DIAN, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la DIMAR, el INVIMA y el ICA, entre otros.
«No hay forma de que Puerto Antioquia tenga éxito comercial sin que las comunidades también sientan un desarrollo social. Este enfoque demuestra que la unión entre el sector público, la empresa privada y las comunidades puede generar transformación desde el primer día: un puerto diseñado no solo para mover carga, sino para mover progreso», destacó Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia.
Y añadió que el proyecto impulsa una economía regional diversa, promoviendo oportunidades en sectores como el turismo, el comercio, la cultura y los servicios, con el objetivo de fortalecer el tejido social y productivo del territorio.
Por su parte, el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, afirmó: «El distrito lleva más de 60 años realizando operación portuaria, pero la operación portuaria era rudimentaria y obsoleta. Con la entrada en operación de Puerto Bahía Colombia – Puerto Antioquia y la llegada de nuevos barcos comerciales que van a ser descargados y cargados con grúas modernas, el futuro de Turbo empieza a cambiar».
También dijo: «Vamos a mejorar nuestras condiciones económicas, nuestros habitantes tendrán la oportunidad de acceder a nuevos empleos y mejorar su calidad de vida«.
Con el inicio de operaciones de Puerto Antioquia, Urabá se posiciona como un nodo estratégico para el comercio exterior colombiano.
Su ubicación, conectividad vial y capacidad operativa consolidan a la región como un polo logístico y agroindustrial competitivo, sostenible y humano, que abre nuevas rutas para el desarrollo económico del país y conecta a Colombia con el mundo desde el Caribe.