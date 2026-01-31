Puerto Antioquia ya cuenta con permisos de operación: quedó habilitado para comercio exterior

El Ministerio de Transporte dio a conocer que firmó la resolución mediante la cual se declara la habilitación para comercio exterior del terminal de servicio público Puerto Antioquia, operado por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá.
Hace apenas dos semanas, Puerto Antioquia recibió oficialmente la certificación de la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar) que lo acredita como puerto seguro, un hito clave dentro de su proceso para entrar en operación.
La terminal, actualmente en desarrollo, fue diseñada para movilizar hasta 7 millones de toneladas de carga al año. Su ubicación le permite estar aproximadamente 350 kilómetros más cerca de los principales centros productivos del país frente a otros puertos del Caribe, una variable relevante en la estructura de costos logísticos.
Al dar a conocer la firma de la más reciente resolución, el CEO de esta terminal, Alejandro Costa Posada y la Junta Directiva de la sociedad portuaria expresaron un reconocimiento a la cartera de Transporte haciendo posible la culminación de una etapa clave para el inicio de operaciones del puerto.
Puerto Antioquia ya tiene permisos listos
El Ministerio de Transporte explicó que, con esta habilitación, Puerto Antioquia cuenta con todos los permisos requeridos por el Estado colombiano para operar, consolidando a Urabá como el nuevo epicentro de la logística en el país.
Además, se destacó el impulso que tendrá en el desarrollo económico y social de la mano de las comunidades, “promoviendo su bienestar y fortaleciendo la competitividad de Colombia”, dice un comunicado.
Puerto Antioquia hace parte de la estrategia de ampliación y diversificación de la infraestructura portuaria del país, con impacto directo sobre la dinámica logística del noroccidente colombiano.
Su entrada en operación apunta a redistribuir flujos de carga, reducir recorridos terrestres y generar nuevos encadenamientos económicos en la región de Urabá.