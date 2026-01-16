Puerto Antioquia recibió oficialmente la certificación de la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar) que lo acredita como puerto seguro, un hito clave dentro de su proceso para entrar en operación.
Con esta certificación, el proyecto portuario queda ad portas de iniciar operaciones de comercio internacional, al contar con la autorización de la autoridad marítima para funcionar como una instalación portuaria segura, alineada con los estándares internacionales exigidos para el tráfico marítimo global.
La certificación corresponde a la Declaración de Cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP o ISPS), adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y de obligatorio cumplimiento para los puertos que atienden naves de tráfico internacional.
Como autoridad marítima nacional, la Dimar expide este documento a las instalaciones portuarias que demuestran la implementación efectiva de planes, protocolos, procedimientos, controles y procesos de capacitación del personal, garantizando condiciones adecuadas de protección y seguridad para las operaciones marítimas y portuarias, así como para la infraestructura, las embarcaciones, la carga y las personas que participan en la actividad portuaria.
Durante el acto de entrega de la certificación, el capitán de navío Germán Augusto Escobar, coordinador general de la Dirección General Marítima, destacó el alcance de este logro para el país y para la región de Urabá.
“Para la Dirección General Marítima, otorgar el certificado de protección a la instalación portuaria Puerto Antioquia es un logro importante que se ha venido construyendo a partir de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el Estado, en el desarrollo de protocolos y procedimientos que nos permiten asegurar que las actividades marítimas y portuarias que se desarrollarán al interior del Golfo de Urabá se realicen de manera segura”, señaló Escobar.
El funcionario añadió que la certificación envía un mensaje claro a la comunidad internacional: “El puerto cumple con los estándares internacionales para recibir buques de bandera extranjera de cualquier país y con toda la normatividad vigente en seguridad portuaria, protección marítima y operación segura”.
Por su parte, Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia, subrayó que este hito trasciende la infraestructura y representa un logro colectivo para la región y su talento humano.
“Más que para Puerto Antioquia, este es un logro para la región. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido certificados como un puerto de nivel uno, con capacidad para recibir naves de cualquier parte del mundo y garantizar una operación segura”, afirmó Costa Posada.