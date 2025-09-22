Punta Cana y Cancún, entre los destinos favoritos de los colombianos para las vacaciones de octubre

Con la llegada de la semana de receso escolar, miles de familias colombianas se preparan para viajar en busca de descanso, entretenimiento y experiencias que permitan disfrutar tiempo de calidad con los más pequeños.
En este contexto, los hoteles bajo la modalidad todo incluido se consolidan como la opción predilecta para quienes buscan comodidad, seguridad y una oferta variada sin preocuparse por gastos adicionales.
De acuerdo con datos de Viajes Circular, Punta Cana y Cancún se mantienen como los destinos favoritos en esta temporada, gracias a sus playas de aguas cálidas, servicios especializados para familias y actividades pensadas para todas las edades.
También: El nuevo resort de lujo todo incluido y con playa virgen de hoteles Hilton en República Dominicana
Además, la posibilidad de contar con paquetes que incluyen vuelos, traslados, alimentación ilimitada y programación diaria de entretenimiento ha llevado a que este tipo de planes gane terreno entre los viajeros.
Los destinos
En el caso de Punta Cana, los complejos hoteleros destacan por su diversidad de experiencias: desde programas de bienestar y gastronomía internacional, hasta deportes acuáticos, espectáculos diurnos y nocturnos y clubes infantiles.
Hoteles como el Grand Bávaro Princess, el Barceló Bávaro Palace o el Sunscape Coco Punta Cana ofrecen instalaciones diseñadas para quienes buscan combinar descanso y diversión en un solo lugar.
Por su parte, Cancún y la Riviera Maya continúan atrayendo a las familias con propuestas que van desde parques acuáticos y clubes infantiles -como en el Crown Paradise Club- hasta resorts de gran extensión, como el BlueBay Grand Esmeralda, que integran naturaleza, entretenimiento y espacios de relajación.
Recomendado: Colombianos prefieren hospedarse en hoteles todo incluido: cinco opciones imperdibles
“Cuando se viaja con niños, la clave está en poder disfrutar sin preocupaciones. Los hoteles todo incluido garantizan que padres e hijos tengan opciones permanentes de alimentación, actividades recreativas y seguridad, lo que convierte estas vacaciones en una experiencia mucho más relajada y memorable para toda la familia”, indicó Jaime Ulloa, gerente general de Viajes Circular.
Destinos cercanos, conectividad aérea creciente y un portafolio hotelero altamente competitivo posicionan al Caribe como el epicentro de estas vacaciones escolares.