Punto crítico afectado por derrumbes en megavía clave en Santander recibió aval para su construcción

A través de un comunicado oficial, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que alcanzó un acuerdo con la interventoría y la concesionaria Ruta del Cacao para resolver de manera definitiva uno de los puntos más complejos del corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja, proyecto perteneciente a la cuarta generación de concesiones (4G). Este tramo había resultado gravemente afectado por los deslizamientos de tierra ocurridos durante 2023, los cuales obligaron a suspender actividades constructivas y a replantear la solución técnica prevista inicialmente.
La decisión, según la entidad, permitirá reactivar las obras y encaminar la terminación de la Unidad Funcional 8, componente clave para la puesta en servicio integral del corredor. Con este avance, el proyecto entraría en su fase final y se habilitarían las condiciones para iniciar posteriormente la etapa de operación y mantenimiento.
El presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, explicó que el consenso se logró luego de un proceso de revisión exhaustivo adelantado por varias dependencias de la entidad, con participación directa de la interventoría y la concesión.
De acuerdo con el funcionario, durante la semana se realizó una auditoría interna liderada por las vicepresidencias Jurídica, Ejecutiva y de Planeación, Riesgos y Entorno. Este ejercicio permitió evaluar las alternativas de solución y definir la viabilidad técnica, contractual y financiera de las obras pendientes.
“Al término de las mesas de trabajo, 15 en total, entre las partes se obtuvo un documento consensuado que permitirá el inicio de las actividades de estudios y diseños, y luego la construcción de la solución para la Unidad Funcional 8”, señaló Torres.
El documento acordado fija el procedimiento para retomar los estudios geotécnicos y estructurales en el sector afectado por los derrumbes, un punto considerado crítico dentro del trazado. Dichas labores precederán la ejecución de la obra definitiva, la cual busca garantizar la estabilidad de la ladera y la seguridad de los usuarios.
La ANI también indicó que el acuerdo incorpora un nuevo periodo para el Evento Eximente de Responsabilidad (EER), figura contractual otorgada por el Panel de Amigable Componedor el 15 de septiembre de 2025. Este mecanismo reconoce que los retrasos no fueron atribuibles al concesionario debido a circunstancias extraordinarias, como los fenómenos naturales registrados en la zona.
La ampliación del plazo permitirá finalizar la Unidad Funcional 8 sin que se generen sanciones contractuales, a la vez que fija compromisos claros para la entrega del tramo. Con ello, se espera avanzar hacia la recepción definitiva de la obra y dar paso al inicio formal de la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.
¿De cuánto es el avance del proyecto 4G entre Bucaramanga y Barrancabermeja?
Según la ANI, el proyecto Bucaramanga – Barrancabermeja registra un avance global del 98,15 %. La entidad sostiene que el entendimiento alcanzado destraba el último obstáculo relevante para su culminación.
La vía es estratégica para la conexión entre el área metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio santandereano, región con fuerte actividad industrial y petrolera. La finalización del corredor reducirá tiempos de desplazamiento, mejorará la seguridad vial y facilitará el transporte de carga entre los centros de producción y los principales ejes logísticos del país.
Torres Yarzagaray afirmó que el acuerdo también tiene un alcance institucional más amplio. “De esta manera, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ratifica su compromiso con el país y el departamento de Santander, al concretar un acuerdo estratégico que viabiliza la culminación de un proyecto vial prioritario para la competitividad, la integración territorial y el fortalecimiento de la economía nacional”, concluyó.