Pymes en Bogotá podrán recibir apoyos de $10 millones con programa de la Alcaldía: ¿Cómo aplicar?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) lanza el programa ‘Cupón Bogotá’ que entrega financiación y crédito a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mypimes).
En total 450 empresas locales podrán fortalecer su competitividad gracias al programa distrital para activar tu negocio ‘Cupón Bogotá’, que ofrece cofinanciación de hasta $ 10 millones para impulsar innovación, implementar tecnologías, desarrollar nuevos productos y servicios, optimizar procesos internos, sofisticar su oferta y acceder a estrategias de marketing y espacios colaborativos que les permitan crecer y conquistar nuevos mercados.
“Activa tu negocio con ‘Cupón Bogotá’, es una herramienta concreta para que las empresas bogotanas puedan ser más productivas, sofisticar sus productos, escalar su operación y competir con mejores condiciones en el mercado”, afirmó Diego Pardo, subdirector de Innovación y Productividad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).
Este programa surge como respuesta a retos que enfrentan las mipymes de Bogotá para acceder a mecanismos de financiación que les permitan implementar mejoras tecnológicas y estratégicas de manera ágil y efectiva, ya que, esto limita su capacidad de crecer, ser más eficientes y competir en mercados cada vez más exigentes.
¿Cómo funciona el programa ‘Cupón Bogotá’?
Las empresas seleccionadas accederán a un esquema de cofinanciación, con el que podrán cubrir parcialmente bienes y servicios estratégicos en áreas como:
- Innovación y desarrollo de nuevos productos o servicios.
- Implementación de tecnologías para la optimización de procesos internos.
- Diseño y ejecución de estrategias de marketing para ampliar mercados.
- Sofisticación de bienes y servicios para elevar su competitividad.
Espacios colaborativos, estratégicos y comerciales
Cada empresa podrá recibir hasta $10 millones, dependiendo de la naturaleza y alcance de los proyectos presentados.
Para acceder al programa, las empresas interesadas deberán realizar de manera gratuita el Diagnóstico de Madurez Empresarial (DIME), una herramienta que evalúa el nivel de desarrollo de sus capacidades internas. Las empresas interesadas pueden registrarse ingresando a través de este enlace.
Finalmente, el Distrito destinará $4.540 millones a una bolsa de incentivos económicos, en modalidad de cofinanciación, para que las empresas implementen mejoras en sus productos, servicios, procesos y estrategias comerciales, con el propósito de sofisticar su oferta y escalar su operación.