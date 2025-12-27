Pymes podrán tener importante seguro pagando solo $32.000 al mes

BBVA Seguros anuncia el lanzamiento de su seguro de daños Mipyme. Esta póliza está diseñada para ofrecer una protección a las pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo así el tejido empresarial local y brindando tranquilidad a sus propietarios.
El nuevo producto para pymes ofrece coberturas básicas y adicionales para salvaguardar los activos y la continuidad operativa de los negocios. Se presenta en dos planes que se adaptan a diferentes necesidades con tarifas mensuales de fácil acceso para los pequeños y medianos empresarios.
Los precios de estos planes van desde $32.130 al mes hasta $39.270. Estos planes cubren mejoras locativas, contenidos del giro normal del negocio, equipo eléctrico y electrónico, maquinaria y equipo, y mercancías. Los precios dependen del valor de los bienes que el cliente requiera asegurar.
Entre las coberturas básicas se incluyen: incendio y rayo, explosión; daños por agua, anegación, avalancha y deslizamientos. Hay una extensión de cobertura ante eventos como tifones, huracanes, tornados, ciclones, granizo, vientos fuertes, caída de aeronaves, impacto de vehículos terrestres y humo.
También cubre siniestros por terremoto, temblor y/o erupción volcánica y maremoto o tsunami; actos mal intencionados de terceros (AMIT), asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga. Rotura accidental de vidrios.
Coberturas adicionales
Además, de las coberturas básicas por sucesos naturales, este nuevo seguro protege a los pequeños empresarios por:
- Robo de mercancías, efectivo u otros activos esenciales para la operación.
- Interrupción del negocio, cubriendo pérdidas por eventos derivados de la cobertura básica que superen tres días consecutivos.
- Responsabilidad Civil Extracontractual por daños a terceros.
- Una de las características destacadas de este seguro son las asistencias integrales que ofrece, incluyendo servicios de plomería, vidriería, electricidad, cerrajería, retiro de escombros, orientación financiera, tributaria y legal, fumigación de plagas, y telemedicina general.
El seguro de daños Mi Pyme excluye dineros en efectivo y títulos valores, equipos celulares y/o tabletas, drones y dispositivos electrónicos móviles, metales preciosos, joyas, aeronaves, vehículos de cualquier tipo, animales, cultivos, suelos, terrenos y paneles solares.
Los empresarios pymes interesados en adquirir este seguro podrán hacerlo a través de las oficinas de BBVA en todo el país.