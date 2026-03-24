Podcast | ¿Qué tan felices somos?: la verdad detrás del Ranking Mundial de la Felicidad

Colombia no es uno de los países más felices del mundo —y la evidencia lo confirma. Cada 20 de marzo, el Reporte Mundial de la Felicidad analiza en cuáles naciones las personas pueden vivir la mejor vida posible, y los resultados para el país no son alentadores: de ocupar el puesto 41 en 2012, Colombia ha retrocedido hasta el puesto 68 en la más reciente edición.
Pero más allá del ranking, este informe plantea preguntas que van mucho más lejos: ¿por qué los jóvenes de los países desarrollados son cada vez menos felices?, ¿qué papel juegan las redes sociales en el bienestar emocional?, y ¿qué tienen de especial las relaciones afectivas en América Latina para proteger a sus habitantes de esa tendencia?
En un nuevo podcast de Valora Analitik, Lina Martínez, directora de Polis —el centro de estudios de bienestar de la Universidad Icesi— responde estas preguntas con datos, matices y evidencia científica.