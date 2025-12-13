En los últimos años, la población de adultos mayores ha ganado más terreno que la de los jóvenes, producto de una baja en la natalidad y un aumento en la esperanza de vida. Ese cambio en la tendencia demográfica ha llevado a que los países se replanteen el funcionamiento del sistema de pensiones con miras a garantizar su sostenibilidad.
En ese contexto, diversas naciones han implementado ajustes en la edad de jubilación y otros incentivos. Estos son algunos territorios que han realizado este tipo de reformas.
República Checa
En este país de Europa, la edad legal venía aumentando dos meses por año con miras a alcanzar los 65 años en 2030. No obstante, en 2024 se aplicó un nuevo cambio con el que esta se seguirá incrementando, pero a un ritmo más lento, hasta llevarla a los 67 años.
Al mismo tiempo, se han flexibilizado las condiciones de acceso para algunas personas. Antes, quienes tenían al menos 20, pero menos de 35 años cotizados solo podían jubilarse cinco años después de la edad legal; ahora ese periodo se redujo a dos años. También se ha introducido un esquema de jubilación anticipada para trabajos arduos y peligrosos.
Eslovenia
Como parte de una reforma sustancial de pensiones (descrita más adelante), Eslovenia decidió en septiembre de 2025 aumentar en dos años los umbrales de edad en su sistema de pensiones entre 2028 y 2035.
En ese sentido, la edad legal de jubilación aumentará de 65 a 67 años, condicionada a 15 años de cotización, y con 40 años cotizados será posible jubilarse sin penalización a partir de los 62 años, en lugar de los 60 actuales.
Dinamarca
A partir del 2040, la edad de jubilación en esta nación europea será de 70 años. El incremento también se hará de manera gradual: en 2030 aumentará a 68; en 2035, quedará en 69, y así hasta llegar a la meta establecida.
Desde 2006, el país ha venido ajustando la edad oficial de jubilación a la esperanza de vida y la revisa cada cinco años.
¿Cómo quedará la edad de jubilación en el futuro?
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la edad normal de jubilación contempla a aquellas personas que han trabajado de forma permanente y a tiempo completo desde los 22 años y que pueden acceder a las prestaciones de jubilación de todos los componentes del sistema sin penalizaciones. En ese sentido, esta puede variar entre los 62 y los 67 años.
Un informe reciente de la entidad respecto al panorama actual de las pensiones señala que, con las medidas ya legisladas, se contempla que la edad promedio de jubilación aumente en casi dos años para quienes ingresen al mercado laboral en 2024.
De esta manera, se proyecta que estas personas se pensionarán en promedio a los 66,4 años (hombres) y a los 65,9 años (mujeres).
El reporte también señala que, al mismo tiempo, las diferencias entre países se volverán más marcadas. Así las cosas, la edad normal seguirá siendo de 62 años en Colombia (para los hombres), Luxemburgo y Eslovenia, mientras que se espera que alcance los 70 años en Italia, Países Bajos y Suecia; 71 años en Estonia, y hasta los 74 años en Dinamarca, debido a los vínculos establecidos entre la edad de jubilación y la esperanza de vida.