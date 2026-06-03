Economía colombiana acelera su ritmo: NowCast Bancolombia estima crecimiento del 2,9 % a mayo

El panorama productivo en Colombia muestra señales de fortalecimiento entre marzo y mayo de 2026, un periodo en el que la economía se expandió a un ritmo del 2,9 % anual, según las estimaciones del NowCast del Grupo Cibest (Bancolombia).
Este dato no solo marca un cambio de tendencia, sino que representa una mejora de 30 puntos básicos frente al resultado del mes anterior, el cual fue revisado al alza hasta el 2,3 %.
Estas cifras confirman que en abril y mayo el entorno económico es significativamente más favorable en comparación con los resultados observados durante el primer trimestre del año.
En consecuencia, el pronóstico del indicador NowCast para el segundo trimestre se ubicó en el 2,6 % anual. Aunque esta cifra refleja una aceleración, se mantiene ligeramente por debajo del consenso de los analistas, quienes sostienen una expectativa de crecimiento del 2,7 % para este periodo.
La entidad destacó que, a pesar de esta diferencia, la tendencia general es de optimismo, sustentada por el comportamiento de los distintos motores sectoriales que han comenzado a consolidar sus dinámicas al finalizar el mes de mayo.
Solo en mayo, el desempeño de la economía fue estable, según Bancolombia, ya que la serie ajustada por efecto estacional no registró variaciones frente al mes inmediatamente anterior.
Además, al comparar la actividad frente a mayo de 2025, el crecimiento anual se ubicó en el 2,3 %, una cifra que, aunque muestra un dinamismo menor respecto al 2,7 % registrado en abril, se inscribe en un contexto de recuperación más amplia para el acumulado del trimestre.
Sector financiero destaca por su desempeño
Bancolombia destacó que la consolidación de tendencias positivas fue evidente a nivel sectorial. El comercio logró extender su crecimiento, alcanzando un 3,3 % en el trimestre móvil terminado en mayo.
Paralelamente, los sectores de construcción, agricultura y financiero registraron una aceleración notable, con variaciones del 3,6 %, 3,5 % y 5,6 % respectivamente. De igual manera, se observó un impulso en la industria, la recreación y los servicios públicos de energía.
Por su parte, sectores como la administración pública, el inmobiliario y las comunicaciones mantuvieron ritmos constantes, asegurando una base estable para la actividad productiva nacional.
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