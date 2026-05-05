De acuerdo con el Reporte NowCast Bancolombia, la actividad productiva en Colombia registró una leve mejoría en su ritmo de expansión entre febrero y abril de 2026, alcanzando un crecimiento estimado del 2,3 % anual.
Esta cifra se ubica 10 puntos básicos por encima de la estimada para el trimestre de enero a marzo, que fue revisada al alza por la entidad financiera del 2,1 % al 2,2 %.
Sin embargo, el desempeño de los últimos tres meses está ligeramente por debajo del 2,4 % registrado en el mismo periodo en 2025, lo que indica que diversas fuentes de incertidumbre, tanto externas como locales, continúan condicionando el dinamismo de la economía nacional.
Además, los datos de abril de 2026 revelan señales de enfriamiento en el corto plazo, especialmente en la medición intermensual, de acuerdo con el informe de Bancolombia.
Aunque la serie original del índice reportó un crecimiento anual del 1,9 %, la serie ajustada por efecto estacional sufrió una contracción del 0,8 % frente a marzo del presente año.
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Al realizar la comparación anual bajo esta misma serie ajustada, el crecimiento fue del 2,1 %, lo que representa un descenso de 1,7 puntos porcentuales frente al 3,8 % observado en el mes inmediatamente anterior.
Para el primer trimestre de 2026, que será publicado oficialmente por el DANE a mediados de este mes, las cifras del NowCast Bancolombia muestran una marcada discrepancia frente a las expectativas del mercado.
Mientras el consenso de analistas proyecta una expansión del 2,7 % para dicho periodo, el NowCast de Bancolombia sitúa el crecimiento en un 2,2 % anual.
Esta diferencia de 50 puntos básicos sugiere un sesgo a la baja respecto a la meta institucional de crecimiento para todo el año 2026, la cual se mantiene en el 2,9 %, evidenciando un inicio de año menos vigoroso de lo anticipado.
Comercio y administración pública moderan su crecimiento
El comportamiento sectorial durante el trimestre móvil que va de febrero a abril expuso contrastes profundos entre los diferentes renglones de la economía.
Los sectores que experimentaron un menor ritmo de crecimiento fueron el comercio con un 2,9 %, el sector inmobiliario con un 1,8 % y la administración pública con un 4,5 %. Por el contrario, la agricultura lideró el dinamismo con una expansión del 4 %, registrando su ritmo más elevado en los últimos doce meses, seguida por la construcción que consolidó una importante recuperación al alcanzar el 5,2 %.
Otros sectores que mostraron aceleración fueron los servicios financieros con un 5,1 %, la recreación con un 6,8 % (revirtiendo una tendencia de desaceleración de seis meses), la industria con un 1,9 %, los servicios profesionales con un 1,6 % y la minería, que con un 1,4 % logró dejar atrás el terreno negativo del segundo semestre de 2025.
El sector de comunicaciones, por su parte, logró mantenerse en terreno positivo con un crecimiento marginal del 0,3 %
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