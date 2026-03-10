¿Quién es Aída Quilcué, la fórmula de Iván Cepeda? Agenda política, historia en la minga y su paso por el Congreso

Una llamada tomó por sorpresa a la defensora de derechos humanos, territorio y autonomía indígena, Aída Quilcué, para ser la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda.
Los planes de la senadora eran muy diferentes. En entrevista con RTVC contó que la propuesta surgió de forma repentina y que no tenía previsto continuar en el ámbito político, pues pensaba dedicarse a su familia.
Sin embargo, aseguró que recibe la oportunidad con entusiasmo y con el sentido de responsabilidad que implica respaldar el plan de gobierno que lidera Cepeda.
Su trayectoria política y social
Con 52 años, Quilcué ha tenido una trayectoria ligada al liderazgo comunitario. Ha sido docente comunitaria, promotora de salud y fiscal del cabildo indígena. Aunque no cuenta con una formación académica universitaria —cursó hasta noveno grado de bachillerato—, desde entonces ha desarrollado un amplio trabajo como líder indígena y defensora de derechos humanos.
Pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y ha sido consejera de derechos humanos y paz de la UNESCO.
Entre 2003 y 2006 se desempeñó dentro del CRIC, organización en la que posteriormente se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de consejera mayor. Durante su liderazgo fue una de las figuras visibles de la minga indígena, una movilización que llegó hasta Bogotá para denunciar la situación de derechos humanos en los territorios y reclamar garantías para los pueblos indígenas.
En 2022 obtuvo una curul en el Senado por la circunscripción especial indígena bajo el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), con más de 45.000 votos.
Entre sus iniciativas legislativas se encuentran proyectos para prevenir y sancionar la violencia y el acoso político contra las mujeres, reformas orientadas al reconocimiento del pensamiento social y crítico en la educación para la paz, así como la defensa de la justicia transicional y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.
Durante la entrevista, la senadora —ahora fórmula vicepresidencial— señaló que su trabajo ha estado enfocado en la reivindicación de los pueblos indígenas, aunque reconoce que la lucha aún enfrenta grandes desafíos. Según dijo, el objetivo ha sido defender los derechos de las comunidades y enfrentar las distintas formas de violencia que afectan a sus territorios.
Quilcué también ha mantenido una postura crítica frente al uribismo, en parte marcada por un hecho personal ocurrido entre 2003 y 2009, cuando era consejera mayor del CRIC. Durante ese periodo fue una de las organizadoras de la minga indígena de 2008, en la que miles de indígenas marcharon hacia Bogotá.
En medio de ese contexto, su esposo, Edwin Legarda, murió tras recibir disparos de fusil por parte de soldados en una carretera del departamento del Cauca. El hecho ocurrió cuando se movilizaba hacia Popayán y generó una fuerte controversia nacional.
La senadora incluso señaló al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez por el clima de confrontación que rodeó ese episodio. En entrevistas posteriores a la muerte de su esposo, aseguró que temía que sus denuncias y críticas al gobierno de la época tuvieran consecuencias: «Yo sabía que Uribe no me iba a perdonar y mi esposo dio su vida por mí».